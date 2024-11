Rupar v Mariboru ni pozabil nanjo: »Živela Melania Trump« (VIDEO)

Ljudska iniciativa Glas upokojencev in Inštitut 1. oktober sta danes pripravila 15. protestni shod, prvič tudi v Mariboru. Predsednik Inštituta 1. oktober Pavel Rupar je bil na Trgu svobode kritičen zaradi dogajanja pri gradnji onkološke klinike v tem mestu, ki bi morala po njegovem biti zgrajena že davno.

Pozval je k čimprejšnjim volitvam

Kot je dejal, se na protestih ne zbirajo množično, ker bi jim bilo dobro, pač pa, ker se iz dneva v dan poglabljamo v revščino in bedo države zaradi vlade, ki so jo izvolili ljudje, ki je danes ne priznavajo več.

Naslednji shod bo 20. decembra v Ljubljani. Če do takrat upokojenci ne bodo dobili božičnice, bodo ta dan prestolnico zablokirali z avtomobili.

»Dobrodošli vsi, ki ste z razumom volili, kar vam potem ni bilo usojeno,« je dejal Rupar, ki upa, da se bo miselnost vladajočih čim prej spremenila, še bolj pa bi bil vesel, če ta trenutek odidejo.

Če bi upokojenci za svoje delo, ki so ga vlagali kot mladi, imeli pravične pokojnine, potem shoda po njegovem ne bi bilo. Tako pa jih iz dneva v dan silijo v revščino in obup, je dejal. Izrazil je prepričanje, da bodo upokojenci v naslednjem sklicu del državnega zbora in takrat bodo izničili vse neumne zakone, Slovenijo pa vrnili v pravične tirnice.

Pavel Rupar. FOTO: Leon Vidic/delo

Ni pozabil na Američane

Dotaknil se je tudi volitev v ZDA in zavpil »Živela Melania Trump«. Kot je dejal, nam morajo biti Američani za vzor. Tudi njih je namreč življenje pripeljalo do tega cilja, ki so ga zdaj dosegli, pa ne od izobilja, pač pa, ker je njihovo gospodarstvo, tako kot slovensko, pahnjeno v nemilost, ljudje pa v revščino. Zato je pozval tudi Slovence, da odprejo oči in vidijo proti čemu gredo.

Znova je pozval tudi k premisleku o ukinitvi nekaterih medijev.

Ob koncu je Rupar dejal, da je večina shodov doslej potekala v Ljubljani, da pa se pravi začetek slovenske vstaje in upora začenja v Mariboru. Vseeno bo naslednji shod 20. decembra v Ljubljani. Če namreč do takrat upokojenci ne bodo dobili božičnice, bodo ta dan prestolnico zablokirali z avtomobili, je napovedal in izrazil upanje, da se jim takrat pridružijo tudi zaposleni v javnem sektorju, ki da jih je vlada v sodelovanju z lažnivimi sindikalisti opeharila.