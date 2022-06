Voditeljica RTVS v skrbeh: Samo vprašanje časa je še, kdaj bo na zaslonu črnina

Voditeljica in urednica oddaje Tednik Jelena Aščić vse od spremembe vodstva v RTV Slovenija opozarja na razmere v tem javnem zavodu in s strahom pogleduje proti svoji oddaji Tednik, da tudi ta ne bi ugasnila, kot je (nepričakovano) Studio City, na prvem programu pa še Globus, Točka preloma, Politično, Odkrito ...

»Tednik je kadrovsko in produkcijsko tako podhranjen, da je samo še vprašanje časa, kdaj bo na ekranu črnina. Podobno je z drugimi informativnimi oddajami na prvem programu, ki (še) niso ukinjene. Medtem se na drugem vse blešči in cveti. Načrt se udejanja,« je zapisala Aščićeva, ki je tako ošvrknila najnovejšo oddajo Panorama na drugem programu, ki je na programu sočasno s Tednikom v ponedeljkih.

Na RTV Slovenija smo naslovili vprašanje, kako komentirajo zapis zaposlene in ali so seznanjeni s težavami, o katerih piše voditeljica, da bi torej potrebovala kakšen kader več za svojo oddajo in ali ji ga bodo priskrbeli. Odgovor, ki nam ga je posredovala njihova PR-služba, je bil jasen. Sprememb, saj letos, ne bo. »Oddaja Tednik je zapisana v Programsko-produkcijskem načrtu za letošnje leto. Z njim usklajeni Finančni načrt glede oddaje Tednik ne predvideva kakršnikoli finančnih ali kadrovskih sprememb,« so zapisali.

Če upoštevamo število zaposlenih na RTV, menimo, da težav z iskanjem dodatnega kadra znotraj hiše z malo dobre volje ne bi smelo povzročati težav.

Koliko finančnih sredstev so priskrbeli za najnovejšo oddajo Panorama, o kateri Aščićeva piše, da se »blešči«, na oddajo pa letijo kritike, da gre za »beden ponaredek programov komercialnih televizij«, nam na vprašanje iz vodstva televizije niso odgovorili. V drugem odzivu za STA so navedli, da »navedbe o visokih stroških, povezanih z oddajo, ne morejo temeljiti na uradnih podatkih. Vodstvo namreč poročilo o stroških oddaje še pripravlja in ga bo predvidoma 29. junija obravnaval nadzorni svet.«

Vodstvo RTVS je mesece napovedovalo Panoramo kot vrhunec objektivnega, poglobljenega in kritičnega novinarstva, a za zdaj kaže, da je gledanost te oddaje mnogo slabša od tistih, ki so jih s prvega programa odslovili. Urednica Tednika Aščićeva je sinoči sredi svoje oddaje objavila podatke o aktualni gledanosti v tistem trenutku: prepričljivo najbolj gledana oddaja v Sloveniji je bila Tednik, Panorama pa je zaostajala celo za oddajo na slabo gledani Nova24TV.

Iz vodstva RTVS odgovarjajo, da je Panorama po njihovih navedbah šele dobro zaživela, zato je za realno oceno gledanosti še prezgodaj.