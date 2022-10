Robert Golob odpovedal soočenje z Janezom Janšo

Oddaja Tarča je tokrat v studio povabila predsednika vlade Roberta Goloba in predsednika največje opozicijske stranke Janeza Janšo. Janša je sodelovanje v oddaji potrdil, Golob pa ne. Iz kabineta predsednika vlade so namreč popoldne sporočili, da je Golob vabilo prejel v ponedeljek. Kabinet je uredniku in voditeljici oddaje Tarča večkrat sporočil, da predsednik vlade v oddajo ne more priti, in predlagal povabilo katerega od podpredsednikov vlade.

Janez Janša je po štirih letih in pol gostovanje v Tarči potrdil, Robert Golob pa se z njim ni želel soočiti, sporočil je, da žal ne pride. V minulih letih je naša vabila zavračal nekdanji premier Janša, zdaj je slika očitno obrnjena.

O predsedniških kandidatih

Janša je na začetku oddaje dejal, da se je veselil soočenja sp remierjem, saj so pred državo težki izzivi, ko bi morali koalicija in opozicija stopiti skupaj. Na vprašanje, ali bodo tudi tokratne volitve osredotočene na glasovanje proti Janševi politiki, je Janša odvrnil, da v drugem krogu predsedniških volitev vendarle kandidirata le dve kandidata. Na očitke, da je kandidat Anže Logar Janšev 'trojanski konj', pa dejal, da ga je stranka seveda podrla, ker je po njihovem mnenju dober kandidat, podprli sta ga tudi dve drugi stranki, s podpisi pa so ga podprli tudi ljudje, ki niso volivci SDS-a.