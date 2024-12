Robert Golob in Tina Gaber odhajata v tujino: tam pričakujejo tudi zakonca Trump

V Parizu bodo nocoj po uničujočem požaru leta 2019 in več kot petih letih obnove ponovno odprli znamenito katedralo Notre-Dame. 850 let stara gotska mojstrovina velja za eno od najbolj priljubljenih turističnih točk v mestu luči. Ponovnega odprtja, ki bo potekalo za zaprtimi vrati, se bo udeležilo več deset voditeljev držav in vlad.

Slovesnost ob ponovnem odprtju Notre-Dame se bo po poročanju nemške tiskovne agencije dpa začela ob 19. uri. Francoski predsednik Emmanuel Macron bo imel tudi kratek nagovor, verski obred bo vodil pariški nadškof Laurent Ulrich.

Slovesnost bo zaradi slabe vremenske napovedi v celoti potekala v zaprtih prostorih, so v petek zvečer sporočili iz Elizejske palače in pariške škofije.

Pričakujejo veliki koncert z zvezdami pop in klasične glasbe

Veliki koncert z zvezdami pop in klasične glasbe, med katerimi sta slavni pianist Lang Lang in francoski tenorist Benjamin Bernheim, so v petek zato vnaprej posneli pred katedralo, med dogodkom pa bodo nocoj predvajali posnetek, so še zapisali v izjavi.

Macron je na slovesnost povabil okoli 50 predsednikov držav in vlad, vključno z novoizvoljenim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, ki se bo ob tej priložnosti tudi sestal s francoskim predsednikom. To bo Trumpovo prvo potovanje v tujino po zmagi na predsedniških volitvah v začetku novembra. Tja naj bi pripotoval s soprogo Melanio.

Prisotni bodo tudi številni drugi voditelji, med njimi slovenski premier Robert Golob in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki naj bi se ob tej priložnosti prav tako srečal z Macronom.

Odprtja se bo udeležila tudi Golobova partnerka Tina Gaber.

Slovesnosti bo sledila še večerja, ki jo gosti francoski predsednik Macron v Elizejski palači.