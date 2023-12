Rezultati nove javnomnenjske raziskave odlični za SDS, ima rekordno podporo v tem mandatu

Podpora vladi Roberta Goloba se je po treh zaporednih mesečnih padcih stabilizirala. Raziskava Mediane, ki jo je opravila za POP TV, je pokazala tudi rekordno podporo SDS v tem mandatu. Gibanje Svoboda kljub višji podpori kot novembra za SDS zaostaja za skoraj deset odstotnih točk. Najbolj priljubljen politik je tudi tokrat poslanec SDS Anže Logar.

Delo predsednika vlade in njegove ministrske ekipe podpira 34,9 odstotka vprašanih. Ne podpira ga 51,4 odstotka, 13,7 odstotka je neopredeljenih, je danes poročala POP TV.

Med politiki je bil Robert Golob uvrščen na 15. mesto. FOTO: Dejan Javornik

Če bi bile volitve preteklo nedeljo, bi največ, 24,9 odstotka vprašanih, volilo SDS, kar je 2,8 odstotne točke več kot novembra. Sledijo Gibanje Svoboda (15,6 odstotka oziroma 2,2 odstotne točke več), SD (6,4 odstotka oziroma dve odstotni točki manj), Levica (pet odstotkov oziroma 0,5 odstotne točke več) in NSi (3,5 odstotka oziroma 0,3 odstotne točke manj).

Med neparlamentarnimi strankami najvišje Pirati

Med neparlamentarnimi strankami so največ podpore zbrali Pirati, ki bi jih volilo 2,2 odstotka vprašanih oziroma 0,7 odstotne točke več kot novembra. Sledita stranki Resni.ca (2,1 odstotka oziroma 0,1 odstotne točke več) in SLS (1,6 odstotka oziroma 0,4 odstotne točke manj), ostale pa bi skupaj prejele 7,3-odstotno podporo.

19,8 odstotka vprašanih ne ve, koga bi volilo. 10,1 odstotka jih ne bi volilo nobene od obstoječih strank, 1,4 odstotka pa jih ni želelo odgovoriti.

Logar dobil najboljšo povprečno oceno

Med politiki so volivci najboljšo povprečno oceno znova prisodili poslancu SDS Logarju, sledita minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han ter predsednica republike Nataša Pirc Musar. Na četrtem mestu je predsednica SD in zunanja ministrica Tanja Fajon, na petem pa predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Anže Logar uživa veliko podporo volivcev. FOTO: Črt Piksi

Minister za finance Klemen Boštjančič je zasedel sedmo mesto, prvak NSi Matej Tonin deseto, vodja poslanske skupine SD Jani Prednik 11., ministrica za kulturo in koordinatorka Levice Asta Vrečko 13., prvak SDS Janez Janša 14., premier Golob 15., minister za delo Luka Mesec pa 20. mesto.

Javnomnenjsko raziskavo je Inštitut Mediana za POP TV opravil na vzorcu 717 polnoletnih prebivalcev.