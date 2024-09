Revščina tudi v Sloveniji na vsakem koraku, dobrotniki pa skušajo pomagati

Tudi na spletu se včasih pojavi kdo z močnejšim čutom za sočloveka, ki poskuša pomagati manj privilegiranim. »Bil sem pravkar na obisku in jim pustil prvo rundo pomoči v obliki, hrane, oblačil za najmlajšega ter šolskih potrebščin in higienskih pripomočkov,« je zapisal nekdo na Facebooku.

»Kaj naj rečem ... zelo prijazni ljudje, ki jim usoda žal ni prizanesla in jim ne prizanaša niti ta trenutek. Prisotne so bolezni in posledično nezmožnost za delo pri vseh članih razen pri starejšem sinu, ki je svetli žarek v tej zgodbi, saj je dobil službo pred 2 dnevoma,« je dejal in dodal, da ima tudi sin zdravstvene težave in v resnici ne bi smel delati tega, kar dela.

»Ko gre za preživetje ... gre za preživetje.«

Boj družine traja že tri leta, njihova hiša je v katastrofalnem stanju, dotrajana, vlaga vsepovsod - tako ne gre več naprej. Zato za pomoč prosi vse tiste, ki so pripravljeni pomagati.

»Naredimo to čarovnijo do konca«

Zapisal je, da potrebujejo higienske pripomočke, hrano in denar za plačilo položnic, oblačil, pravi, jim trenutno ne primanjkuje. »Če ima kdo omaro za otroško sobo, jo lahko tudi podari ... Prav tako omaro za spalnico in mogoče posteljo za babico, ki na svoja stara leta spi na dotrajanem raztegljivem kavču. Naj omenim, da finančno pomoč zbiram še do 26.9 (četrtka), nakar jim bom zbrano vsoto predal,« je še zapisal. Zapis je zaključil s pozivom »Naredimo to čarovnijo do konca«.