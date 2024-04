Revolucionarno zdravljenje v UKC: ozdravili neozdravljivega raka

Konec marca so v ljubljanskem kliničnem centru z novo metodo zdravljenja uspešno pozdravili metastatskega raka prostate dvema pacientoma. Pri obeh se je rak že razširil na druge dele telesa (metastaziral), odporen pa je bil na standardno obliko zdravljenja.

Za Slovenske novice so proces podrobneje pojasnile dr. Daša Šfiligoj, dr. med., doc. dr. Petra Kolenc, spec. radiofarm., izr. prof. dr. Katja Zaletel, dr. med.

Prvi korak pri tej vrsti raka je navadno kastracija, saj želijo zdravniki zmanjšati ali preprečiti tvorbo testosterona - ta namreč spodbuja rast rakavih celic. Kadar to zdravljenje ne deluje, je govora o »na kastracijo odpornem raku«, ki je neozdravljiv.

Razvoj je vključeval časovno in tehnično zahtevne protokole. FOTO: Jože Suhadolnik

»Vsi člani ekipe so morali upoštevati stroge varnostne protokole za delo z radioaktivnimi viri, kar pomeni, da so bila na vseh stopnjah razvoja ključna tudi znanja medicinske fizike in varstva pred sevanji,« je za Slovenske novice povedala strokovnjakinja s klinike za nuklearno medicino (KNM).

Zahteven razvoj zdravila

»Že oprema v prostorih Radiofarmacevtske lekarne, potrebna za pripravo zdravila, zaradi svinčenih zaščit pred sevanjem tehta na primer več kot 8 ton,« pojasnjujejo na KNM.

»Vsi vpleteni v proces zdravljenja so v neposredni bližini odprtega vira sevanja. Izpostavljeni so ob pripravi, transportu in aplikaciji zdravila ter ob zdravljenju in negi bolnika, ki po prejemu radioaktivnega zdravila sam postane vir sevanja.«

Razvoj je tako vključeval časovno in tehnično zahtevne protokole, da so lahko preprečili nepotrebno sevalno obremenitev ljudi in okolice. Poleg tega je ekipa strokovnjakov sodelovala še z drugimi evropskimi centri s področij radiofarmacije, nuklearne medicine in medicinske fizike.

Ciljano radionuklidno zdravljenje, kot se imenuje, se veže na točno določeno molekulo, prepozna rakave celice in jih uniči. Ne poškoduje okoliških celic in ima relativno malo stranskih učinkov, zato ga bolniki dobro prenašajo. Primerno pa je le za osebe, pri katerih rakave celice izražajo prostatični specifični membranski antigen (PSMA).

Slovenija edina v EU, ki nima primernega centra

Letos lahko novo zdravljenje omogočijo manjšemu številu bolnikov, v nadaljevanju pa ga nameravajo izvajati v večjem obsegu. »Že v tem trenutku lahko zagotovimo, da bomo v okviru danih kapacitet izkoristili vse možnosti, da bomo zdravljenje omogočili čim večjemu številu bolnikov,« zatrjujejo.

Prvi korak pri tej vrsti raka je navadno kastracija, saj testosteron spodbuja rast rakavih celic. FOTO: Chinnapong Getty Images/istockphoto

Za uspešno vzpostavitev sistema pa je najprej nujno osnovanje PET-centra s ciklotronom (pospeševalnikom delcev) v slovenskem prostoru, saj je Slovenija edina država v EU, ki takšnega centra nima, enotno prepoznava stroka z odločevalci. Dokler takšnega centra ni, zdravstvo pacientom ne more ponuditi vseh potrebnih preiskav ne le na področju onkologije, temveč tudi na številnih drugih področjih, na primer kardiologije, nevrologije, endokrinologije, so zaključile strokovnjakinje s KNM.