Rešili ogroženo štorkljino gnezdo (FOTO)

Pred dnevi smo kratko poročali, da so se znanilke pomladi že konec februarja začele vračati z juga. Najprej so dolgokljuno in dolgonogo ptico, najbrž gre za štrka, fotografirali pri Jančarjevih v Črešnjevcih, nekaj dni pozneje pa tudi v Gornji Radgoni.

In prav tam so ljubitelji živali, predstavniki Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije ter elektrikarji opazili, da je gnezdo ogroženo. Zato so – še preden bi štrk med čakanjem družice začel sam popravljati in pripravljati gnezdo – pristojni priskočili na pomoč. Odstranili so staro in dotrajano gnezdo ter zamenjali podstavek, ki so ga malo dvignili nad prejšnjega.

Še preden bi se štrk lotil dela, so pristojni priskočili na pomoč. FOTO: Natalija Borko

Kot nam je povedal Gregor Domanjko iz Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije (DOPPS), so tako občutno pomagali paru štorkelj in poznejšim mladičem.

»Pod gnezdom je sicer že bil podstavek, a je bil neprimeren in premajhen. Z novim se je gnezdo dvignilo nad električne žice, s čimer se je zmanjšala možnost trkov štorkelj z žicami, gnezdo pa je tako stabilnejše in varnejše za mladiče. Najprej smo staro domovanje dvignili z betonskega droga, da bi večino dvignili nazaj na nov podstavek. Vendar smo ugotovili, da bi gnezdo razpadlo, potem ko bi ga poskušali ločiti od starega podstavka. Zato smo v nov podstavek vrnili del vejevja iz gnezda, v sredino novega dodali manjšo količino sena in vse skupaj pritrdili. Ko bosta štorklji prileteli nazaj, si bosta gnezdo oblikovali po svoje in ga dogradili z novimi materialom. In to bo že kmalu, saj je bila zjutraj, pred začetkom nameščanja podstavka, na gnezdu že opažena bela štorklja,« je dejal Domanjko in dodal, da so podstavek namestili delavci Elektra Maribor, zagotovil pa ga je Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju s člani Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije.

V nov podstavek so vrnili del vejevja iz gnezda in dodali nekaj sena. FOTO: Gregor Domanjko

Gnezdilne podstavke bodo zaposleni v Elektru Maribor v naslednjih 14 dneh namestili še v Zamarkovi in Benediktu, v Slovenskih goricah ter Lipi in Mostju v Prekmurju.