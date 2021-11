Po objavi reševalcev na nujni vožnji je na facebooku završalo (FOTO)

»Današnji pozdravi Medobčinskega inšpektorata in redarstva Trzin, vse za reševalna vozila na nujni vožnji.« Tako so v objavi na omrežju Facebook zapisali v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik. Objavo do podkrepili z dvema fotografijama. Ena prikazuje številno bero pisemskih ovojnic mestnega redarstva, ki vsebujejo kazni zaradi njihovih prometnih prekrškov. Kar 13 jih je bilo. In vse te kazni so napisane za reševalna vozila, in to takrat, ko so bila ta na nujnih vožnjah. To je razvidno tudi iz druge objavljene fotografije, ki je dokaz za čas prehitre vožnje in na kateri so vidne prižgane signalne luči na reševalnem vozilu.

Zdravstvenemu domu kazni sicer ni treba plačati, vendar le v primeru, da dokažejo, da je bilo vozilu res na nujni vožnji, kar pa prinese zaposlenim v zdravstvenem domu veliko birokratskega dela, za katerega menijo, da je nepotrebno.

Eden izmed komentatorjev, ki je tudi reševalec je zapisal, da je imel težave kljub obrazložitvi delodajalca, da je bil na nujni vožnji in predložitvi dokazov. Domov je namreč prejel globo za prekoračitev hitrosti in imel kar nekaj sitnosti, da je postopek ustavil.

Omenjeno objavo je komentiral tudi Jure Brankovič, ki je predstavnik za stike z javnostmi ljubljanskega UKC in povedal, da so se s podobno težavo spopadali tudi v Ljubljani. O tem so mediji pred nekaj leti večkrat poročali. Po njegovih besedah so zadevo rešili na »srečanju z županom in vodjo redarstva.«

Kot je že leta 2018 poročala RTVS, gre po mnenju vladne službe za zakonodajo za nesmiselno početje. »Ker iz očitnega dejstva, da gre za vozilo s prednostjo, izhaja, da prekršek ni bil storjen, se postopek o prekršku ne začne,« so zapisali.

Komentatorji na Facebooku ostri do redarjev

Ob objavi zdravstvenega doma so se številni zgrozili. Veliko jih je to tudi zapisalo pod objavo zdravstvenega doma. To je le nekaj izmed njih: »Ali je to šala?« »Res tototal sramota. Pa saj je vendar na nujni vožnji. Kam smo prišli ...« »Sramota! Koliko je sploh še vredno človeško življenje. Upam da ti, ki so pisali kazen, nikdar ne bodo potrebovali nujne medicinske pomoči. Banda pokvarjena!« »Glede na sliko bi rekel, da so bili na intervenciji, ker so vidni svetlobni znaki. Sram vas je lahko, da ste se denarno šli znašat nad prvimi posredovalci. Upam, da jih sami kdaj ne boste potrebovali.« »Ukinit medobčinsko redarstvo. Zakaj jih sploh imamo. Zdaj lahko vsak, ki ima 5 min časa meri z radarji in piše kazni.«