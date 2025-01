Rekordno število okužb med otroki! Zdravniki opozarjajo: ne hodite v dežurno ambulanto po nepotrebnem, nosite masko

V Zdravstvenem domu Ljubljana so pediatri in šolski zdravniki opozorili na izjemno povečano število okužb med predšolskimi in šolskimi otroki. Kot so sporočili, število obolelih še vedno narašča, kar močno obremenjuje zdravstveni sistem. Zaradi povečanega števila bolnikov so redne ambulante tako zasedene, da morajo odpovedovati preventivne preglede.

Čezmerno obremenjena je tudi pediatrična nujna medicinska pomoč, zato zdravniki starše pozivajo, naj se v dežurne ambulante odpravijo le v primeru nujnih stanj.

Nositi je treba zaščitno masko, izogibajte se vrtcu

V ZD Ljubljana paciente prosijo, naj ob obisku ambulante nosijo zaščitno masko. Staršem novorojenčkov in dojenčkov svetujejo, naj starejših sorojencev v naslednjih dneh in tednih ne vodijo v vrtec. Prav tako priporočajo, da se starši z majhnimi otroki v tem obdobju izogibajo obisku nakupovalnih središč in drugih krajev, kjer se zbira veliko ljudi.

Znaki samomorilnosti so razlog za obisk pediatrične urgence. Simbolična fotografija. FOTO: Kirisa99 Getty Images/istockphoto

Zdravstvene službe pozivajo k odgovornemu ravnanju in doslednemu upoštevanju priporočil, saj se okužbe še naprej širijo, zdravstveni sistem pa ostaja močno obremenjen.

Kdaj poiskati pediatrično nujno medicinsko pomoč?

Pediatrična nujna medicinska pomoč (PNMP) je namenjena obravnavi otrok in mladostnikov do 19. leta starosti, ki so življenjsko ogroženi ali pri katerih lahko bolezenski znaki hitro privedejo do resnega poslabšanja zdravstvenega stanja. Starši naj dežurno službo obiščejo le v primeru nujnih stanj, saj nenujni pregledi spadajo v pristojnost izbranega osebnega zdravnika.

Kje in kdaj deluje PNMP?

PNMP za otroke in mladostnike v Ljubljani deluje v ZD Ljubljana – Center na Metelkovi ulici 9.

Delovni čas Vsako noč: od 19.00 do 7.00 Sobote, nedelje in prazniki: od 7.00 do 19.00 Kontakt: pred prihodom svetujejo klic na 01/555 22 22

Ob prihodu so pacienti razvrščeni po triažnem protokolu, ki določa vrstni red obravnave glede na nujnost stanja, ne glede na čas prihoda.

Če pregled v PNMP ni nujen, je samoplačniški, izjem ni. Simbolična fotografija. FOTO: Agfang Getty Images/istockphoto

Kdo ima prednost pri obravnavi?

Najbolj življenjsko ogroženi otroci po triažnem postopku:

dojenčki do 3. meseca starosti,

otroci z rakavimi obolenji,

otroci s posebnimi potrebami,

otroci na imunosupresivnem zdravljenju.

Kdaj je obisk PNMP nujen?

Starši naj otroka takoj pripeljejo na PNMP, če opazijo motnje zavesti (pretirana zaspanost, omotica, nezavest),

krče ali epileptični napad,

težko dihanje (ugrezanje prsnega koša, piskanje pri dihanju, plapolanje nosnic),

(ugrezanje prsnega koša, piskanje pri dihanju, plapolanje nosnic), lajajoč kašelj s piskanjem pri vdihu in izdihu,

nenadno močno bolečino, ki se ne umiri po protibolečinskih zdravilih,

neustavljivo bruhanje ali zavračanje tekočine,

ali zavračanje tekočine, pogosto tekoče blato z znaki krvi ali mrzlico,

sistemsko alergijsko reakcijo (otečene ustnice, težko dihanje, izpuščaji),

vztrajno vročino nad 39 °C ali nad 38 °C pri dojenčkih,

nad 39 °C ali nad 38 °C pri dojenčkih, večja gnojna vnetja kože ali močne reakcije po piku žuželk,

sum na tujek v dihalih, prebavilih, očesu, ušesu ali nosu,

izpuščaj, ki po pritisku ne izgine, ali podkožne krvavitve ,

, hude poškodbe (večje opekline, zlomi, poškodbe glave),

zastrupitev ali izpostavljenost strupenim snovem,

nenadno poslabšanje kronične bolezni,

znake samomorilnosti.

Pomembno: Če pregled v PNMP ni nujen, je samoplačniški, izjem ni. V ambulanti se ne izdajajo napotnice za kontrolne preglede, nenujni recepti ali zdravila iz proste prodaje.

Staršem svetujejo, naj ob blažjih težavah najprej kontaktirajo osebnega zdravnika, saj je PNMP namenjena le za nujne primere.