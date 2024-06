Stranke odgovarjajo o konoplji: kdo je za in kdo proti, kaj so prednosti in slabosti

9. junija bomo volivci na posvetovalnem referendumu odločali o dveh vprašanjih v povezavi s konopljo: prvem, ali naj Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in predelovanje konoplje v medicinske namene. In drugemu: ali naj Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo.

Stranke, ki sodelujejo v referendumski kampanji, smo vprašali, ali bodo na volilnem listu obkrožili za ali proti. Vrstni red strank je naključen, iz stranke Gibanje Svoboda nismo prejeli odgovorov na zastavljena vprašanja, temveč le nekaj nanizanih iztočnic

SD: Socialni demokrati predlagamo volivkam in volivcem, da na referendumu o gojenju in rabi konoplje glasujejo dvakrat za. Pričakujemo, da bo referendumsko glasovanje dalo jasen signal, da ljudje podpirajo pozitivne spremembe, ki bi zagotovile pridobivanje medicinskih surovin v Sloveniji in omogočile premik od neučinkovitih politik prohibicije k sodobnejšim pristopom zmanjševanja škode.

Vesna - zelena stranka: Pri obeh vprašanjih se opredeljujemo 'za'. Stranka zagovarja črtanje konoplje iz Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, s ciljem dekriminalizacije ter olajšane rabe primarno v medicinske in raziskovalne namene. Vesna prav tako podpira legalizacijo konoplje za osebno uporabo, ob ustrezni zakonski regulaciji ter rednem spremljanju učinkov tovrstne zakonodaje.

Resni.ca: Naša stranka podpira obe vprašanji na referendumu in se zavzema za napredne, odgovorne politike, ki bodo izkoristile potencial konoplje za dobrobit vseh Slovencev.

NSi: V Gibanju Svoboda so posvetovalne referendume sprožili zgolj zato, da bi se izognili slabemu rezultatu na evropskih volitvah. S posvetovalnimi referendumi želijo ugrabiti evropske volitve in preusmeriti pozornost volivcev. Takšni zlorabi nasprotujemo, zato bomo pri obeh vprašanjih glasovali proti.

Levica: V Levici bomo na referendumu o legalizaciji konoplje za medicinsko in omejeno osebno rabo dvakrat obkrožili za. Menimo, da je čas, da se prohibicija konoplje konča. Konoplja ni nič bolj nevarna od nekaterih legalnih drog, med katerimi izpostavljamo alkohol in tobak. Za razliko od teh dveh, zlasti od slednjega, pa ima konoplja tudi številne pozitivne učinke in se v svetu vse bolj pogosto uporablja za zdravljenje in lajšanje nekaterih bolezni. Uporaba konoplje v Sloveniji je vse bolj razširjena. Prav tako njena pridelava in predelava, kjer uradne institucije ocenjujejo, da je Slovenija s konopljo samooskrbna.

Zeleni: Naša stranka bo na prihajajočem referendumu glasovala za oba predloga. Podpiramo legalizacijo konoplje za medicinske namene in za omejeno osebno rabo, saj menimo, da je trenutna prohibicija neučinkovita. Pristop, ki temelji na zmanjševanju škode in regulaciji je po našem mnenju boljša alternativa kot nadaljevanje boja proti drogam, ki je že dokazano neuspešen.

Nič od tega: Na ozemlju Slovenije bi morali nujno dopustiti gojenje in predelovanje konoplje za medicinsko rabo, saj se z nespametnimi prepovedmi slabi položaj našega kmeta in predelovalcev. S podzakonskimi akti naj država določi pogoje in stvar bi bila rešena. Ravno tako naj država dovoli gojenje za osebno rabo. Nedopustno je, da konopljo uvažamo iz tujine, kljub temu, da imamo pri nas izvrstne pogoje za gojenje. Dokaz za to je dejstvo, da so mnoge tuje firme pokupile zemljišča v ta namen takoj, ko smo začeli s poskusi zakonske sprostitve regulative. Ustavilo se je pri neoliberalnih politikah, ki bi gojenje in predelavo dovolile korporacijam, našim kmetom pa ne. Tukaj je potem boljša siva cona, kot jo imamo sedaj.

SDS: Proti legalizaciji in proti deregulaciji konoplje za osebno rabo so se pred dnevi opredelili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Onkološkem inštitutu Ljubljana, Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana, Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana, v Službi za otroško psihiatrijo na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana, Združenju za otroško in mladostniško psihiatrijo ter Koordinaciji Centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog. Za nas je to stroka, ki jo poslušamo.

SLS: Do državljanov je ponižujoče, da moramo na referendumu odločati o uporabi medicinske konoplje, ki je dovoljena že v sedanji ureditvi, a se ne izvaja, ker Ministrstvo za zdravje v več letih ni bilo sposobno sprejeti potrebnih podzakonskih aktov. Tej uporabi ne nasprotujemo. Pri uporabi konoplje v rekreativne namene pa predlagatelj ni pojasnil, na kak način si predstavlja ureditev področja – gremo v smeri dekriminalizacije ali legalizacije – zato predlogu nasprotujemo.

Desus in Dobra država: Smo za. V namene medicinske naturopatije bi morali že zdavnaj sprejeti pozitivno zakonodajo in ne prodajati sintetičnih približkov konoplji, ki jima škodljive stranske učinke. Danes je na trgu veliko THC olja, ki pa je nepreverjenega izvora in tudi zelo oderuških cen. Skoraj ne poznamo družine, ki se ne bi kdaj v življenju za koga izmed sorodnikov posluževala učinkov konoplje, ki so res neverjetni.

***

Pridelava in predelava industrijske konoplje v Slavoniji. FOTO: Voranc Vogel, Delo

V Sloveniji gojenje in predelovanje konoplje zakonsko ni urejeno, zato se konoplja uvaža. Menite, da bi Slovenija lahko gospodarsko, poljedelsko in raziskovalno profitirala, če bi sadili konopljo na domačih tleh?

SD: Gojenje in predelovanje konoplje je zakonsko urejeno: v primeru industrijsko-prehransko-hortikulturnega gojenja je ureditev prestroga, vsakršno drugo gojenje (npr. za pridobivanje droge v medicinske namene) pa je zakonsko izenačeno s prepovedano proizvodnjo. Obstoječo ureditev je torej treba spremeniti in nadgraditi, da bi lahko v polni meri izkoristili tako kmetijsko-industrijske kot znanstveno-medicinske potenciale konoplje in kanabisa. Zato menimo, da bi bile spremembe na tem področju pozitivne za Slovenijo, saj trenutna ureditev ovira razvijalce zdravil, ki so odvisni od uvoza surovin.

Vesna - zelena stranka: Da, vsekakor. Industrijska konoplja je vsestransko uporabna rastlina, iz katere je možno oblikovati različne trajnostne izdelke (od tkanin, do gradbenega materiala …), kar odpira številne gospodarske priložnosti.

Resnic.ca: Absolutno menimo, da bi Slovenija lahko gospodarsko, poljedelsko in raziskovalno profitirala od domačega gojenja in predelovanja konoplje.

NSi: Že sedaj se lahko v Sloveniji goji in predeluje konoplja za prehrambne in industrijske namene, prav tako se lahko goji in uporablja za raziskovalne namene. V primeru legalizacije gojenja in predelovanja konoplje v medicinske namene bi to lahko prineslo nekaj novih delovnih mest.

Levica: Področje pridelave, predelave in uporabe konoplje zagotovo predstavlja velik potencial za slovensko kmetijstvo, gospodarstvo, raziskovalno dejavnost.

Zeleni: Menimo, da bi Slovenija ekonomsko, poljedelsko in raziskovalno profitirala, če bi gojila konopljo na domačih tleh. To bi pripomoglo k večji gospodarski samozadostnosti in inovacijam v kmetijski ter farmacevtski industriji.

Nič od tega: Slovenija bi z dovoljenjem gojenja in pridelave ter sprejetjem podzakonskih aktov ogromno profitirala, davčna blagajna bi se polnila, gospodarstvo in poljedelstvo bi cvetelo, a žal imamo na NIJZ ljudi, ki ves čas to zavirajo.

SDS: Gospodarski in kmetijski vidiki konoplje morajo biti presojani skupaj z zdravstvenimi oziroma v luči varovanja javnega zdravja. V SDS vseskozi opozarjamo, da urejanje tega res kompleksnega področja zahteva temeljit premislek in široko razpravo, pri katerem bi še kako potrebovali udejanjanje tiste predvolilne obljube koalicije, predvsem Gibanja Svobode, kako bodo poslušali stroko.

Gre za področje, ki ga politiki nikoli in nikdar ne bi smeli urejati na podlagi lastnih želja ali individualnih izkušenj. Zato menimo, da tukaj ne smemo zavzemati stališč na podlagi naših mnenj, temveč moramo prisluhniti stroki, volivcem pa odgovorno sporočati in predstavljati stališča tistih, ki se na zadeve res poznajo. Julija 2023 so poslanci v državnem zboru soglasno potrdili Resolucijo o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog. Na tem seznamu je tudi konoplja. Konoplja je torej droga, ki povzroča zasvojenost. To resolucijo so pripravili na Ministrstvu za zdravje, niso je pripravili poslanci.

SLS: Rezultat bo verjetno podoben kot pri izrabi potenciala industrijske konoplje – ga ne bo.

Desus in Dobra država: Vsekakor bi se morda mnogi kmeti odločili za gojenje konoplje, če bi za to dobili kvalitetne vzpodbude in seveda če bi trg to pokupil. Mislim, da je že danes morda lahko poiskati kar v prekmurju več 100 ha površin za gojenje konoplje. In ker konoplja ni tako zahtevna, bi bile primerne tudi Koroška, Kozjansko, Dolenjska in Bela Krajina.

FOTO: Leon Vidic/delo

***

Je za trenutne uporabnike medicinske konoplje bolje, da uporabljajo doma vzgojeno konopljo ali kupljeno v tujini? Pri tem je treba poudariti, da je uporaba konoplje v medicinske namene že dovoljena.

SD: ‘Medicinska uporaba’ pomeni zgolj rabo medicinskega preparata po navodilih in pod nadzorom zdravnika. Takih pacientov je zaradi dostopnosti malo. Mnogi bolniki se zato zatekajo na črni trg, kjer so izpostavljeni izdelkom dvomljive kakovosti.

Vesna - zelena stranka: S trenutnim statusom konoplje se ne strinjamo in predlaga črtanje konoplje iz Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog (Uredbe). Cilj te spremembe je dekriminalizacija ter predvsem lažja uporaba konoplje za znanstveno raziskovanje in razvoj farmacevtskih izdelkov. To je še posebej pomembno, saj več vodilnih znanstvenikov na tem področju izraža resen raziskovalni namen. Če bi konopljo črtali iz Uredbe, bi postala del regulacije, ki ureja zdravila in uporabo rastlin, pri čemer bi postala izenačena z drugimi zdravilnimi rastlinami.

Resni.ca: Vsekakor menimo, da je doma vzgojena konoplja boljša izbira za uporabnike medicinske konoplje. To stališče temelji na več ključnih prednostih: nadzor nad kakovostjo, gospodarnost, terapevtska vrednost, neodvisnost od tujih trgov. Zagovarjamo, da je treba ustvariti pogoje, ki bodo Slovencem omogočili gojenje medicinske konoplje na domačih tleh. To ne le izboljšuje dostopnost in prilagodljivost zdravljenja z medicinsko konopljo, ampak tudi spodbuja lokalno gospodarstvo in inovacije v kmetijskem sektorju. Vsekakor smo za razvoj domače pridelave, ki bo podprta z ustrezno zakonodajo in regulativami, ki zagotavljajo varnost in kakovost pridelkov.”

NSi: Za uporabnike medicinske konoplje ne igra posebne vloge, ali je konoplja zrasla v Sloveniji ali tujini. Ključno je, da je vsebnost učinkovin v pripravkih in zdravilih iz konoplje nadzorovana in da bolniki uporabljajo registrirana zdravila. Le tako je možno na varen način doseči želeni medicinski učinek.

Levica: Tistim, ki konopljo potrebujejo za medicinske namene, je treba najprej zagotoviti lahek in nemoten dostop do kvalitetne konoplje iz nadzorovane pridelave oziroma njenih učinkovin, ki jih potrebujejo za zdravljenje. Najbolj smotrno bi bilo za preskrbo z medicinsko konopljo vzpostaviti pridelavo in predelavo v Sloveniji.

Zeleni: Za trenutne uporabnike medicinske konoplje bi bilo bolje uporabljati doma v Sloveniji vzgojeno konopljo, saj bi to omogočalo boljši nadzor nad kakovostjo in dostopnostjo, hkrati pa bi zmanjšalo odvisnost od uvoza.

Nič od tega: Medicinska raba je že dovoljena, to smo uspeli zakonsko doseči, a žal v praksi ni zaživelo, znova zaradi nasprotovanja farmacevtskih lobijev in njihovega vpliva na NIJZ. Če bi predpisovali sintetično konopljo, v tem ne vidijo problema, uporabo naravne rastline pa bodo zavirali, saj tam farmacevti ne vidijo dobička.

Za bolnike je brez dvoma najboljša domača konoplja, tudi znanja imamo dovolj, veliko študij je narejenih s strani tujih in domačih strokovnjakov s tega področja, a žal se tudi tu kaže vazalska politika slovenskih odločevalcev. Raje bomo kupovali tuje, kot izvažali domače.

SDS: Promet, posest in uporaba konoplje v medicinske namene pa so v Sloveniji že danes urejeni. Tega očitno niso vedeli poslanci Gibanja Svobode, saj so s prvotnim referendumskim vprašanjem želeli od volivcev izvedeti, ali so za pridelavo, predelavo, promet in uporabo konoplje v medicinske namene. Po opozorilu stroke so referendumsko vprašanje nato povsem spremenili. Prav to dodatno potrjuje naše stališče, da tega področja ne moremo obravnavati na podlagi lastnih želja ali individualnih izkušenj, predvsem pa laično in brez strokovnih podlag.

SLS: Za uporabnike je najbolje, da konoplja ustreza visokim standardom ter da se kontrole (tako kot tudi v kmetijstvu) vršijo redno in sproti.

Desus in Dobra država: Pri vsaki rastlini in tudi kulturni rastlini, katere izdelke vnašamo v telo, je dobro vedeti, od kod ji izvor in kakšen je način predelave.

***

FOTO: Gettyimages Getty Images/istockphoto

Kateri so po vašem mnenju pozitivni učinki za družbo, če bi Slovenija sprejela podzakonske akte za gojenje in predelovanje konoplje v medicinske namene in za omejeno osebno rabo?

SD: Pri medicinskem namenu uporabe bi to predvsem omogočilo lažji razvoj, proizvodnjo in registracijo zdravil na bazi konoplje in kanabisa, ki bi povečala njihovo dostopnost in varnost za bolnike in zdravnike. Pri osebni uporabi pa bi ustrezna ureditev lahko celo zmanjšala zdravstveno in družbeno škodo, ki nastaja zaradi drog - njen velik del je povezan z organiziranim kriminalom

Vesna - zelena stranka: Kriminalizacija uživanja konoplje pomeni potiskanje uporabnikov na rob zakona in veliko korist za preprodajalce drog. Z legalizacijo bi močno zmanjšali število kaznivih dejanj in sprostili stigmatizacijo uživalcev. Pri tem pa je treba sprejeti ustrezno zakonsko regulacijo, s katero se ščiti predvsem mladostnike in skupine, na katere bi raba lahko imela negativen vpliv. Konoplja bi lahko pridobila podoben status kot alkoholne pijače: ne bi smela biti dosegljiva mladoletnikom; prepovedano bi bilo oglaševanje; prodajati bi jo smele zgolj prodajalne, ki bi zato pridobile posebno dovoljenje; na javnih mestih, v in ob šolah ter športnih objektih bi veljala prepoved kajenja ipd. Po nemškem vzoru bi po prehodnem obdobju morali opraviti oceno vplivov na mlade, na javno zdravje ter po potrebi ustrezno korigirati zakonodajo.

Resni.ca: Sprejetje podzakonskih aktov za gojenje in predelovanje konoplje v medicinske namene in za omejeno osebno rabo bi prineslo številne pozitivne učinke za slovensko družbo: Izboljšanje javnega zdravja oz. večji dostop do naravnih terapij za bolnike, manjša odvisnost od opoidov; zmanjšanje kriminala (manj prekrškov povezanih z marihuano, več sredstev za boj proti resnejšim zločinom); gospodarski razvoj (nove priložnosti za podjetja, več delovnih mest, davčni prihodki); raziskovalni napredek (več raziskav, boljše razumevanje konopljinih učinkov); izboljšanje družbene pravičnosti (manj stigmatizacije, večja družbena sprejetost); nadzor nad kakovostjo in varnostjo: (zagotovljena varnost in učinkovitost konopljinih izdelkov).

NSi: Možnost gojenja in predelovanja konoplje v medicinske namene bi prinesla nekaj novih delovnih mest. V primeru gojenja in predelovanja konoplje za osebno rabo pa negativni učinki pretehtajo nad pozitivnimi učinki.

Levica: Legalizacija konoplje v medicinske namene in za omejeno osebno rabo bi imela številne pozitivne učinke, med njimi pa izpostavljamo: destigmatizacijo in večjo varnost za uporabnike, zmanjšanje obsega črnega trga, razbremenitev policije, tožilstva, sodstva in kazenskih institucij, zmanjšanje negativnih posledic uživanja konoplje z večjim nadzorom tekom pridelave, predelave in distribucije konoplje, zmanjšanje porabe alkohola, povečanje javnofinančnih prihodkov iz naslova obdavčitve, dodatne priložnosti za razvoj kmetijstva in gospodarstva.

Zeleni: Ureditev gojenja in predelovanja konoplje za medicinske namene ter omejeno osebno rabo bi prinesla številne pozitivne učinke. Med njimi so zmanjšanje črnega trga, boljši nadzor nad kakovostjo in varnostjo izdelkov ter širjenje znanstvenih raziskav na tem področju.

SLS: Kot rečeno, do državljanov je ponižujoče, da moramo na referendumu odločati o uporabi medicinske konoplje, ki je dovoljena že v sedanji ureditvi, a se ne izvaja, ker Ministrstvo v več letih ni bilo sposobno sprejeti potrebnih podzakonskih aktov. Ne razumemo, zakaj morajo pacienti, ki bi tako zdravljenje potrebovali, trpeti zaradi nedejavnosti Ministrstva za zdravje.

Desus in Dobra država: Trg bi uravnal cene, ki se danes gibljejo od 400 do 600 evri za 10 ml olja.

***

Kateri so po vašem mnenju negativne posledice za družbo, če bi Slovenija legalizirala konopljo v medicinske namene in za omejeno osebno rabo?

SD: Pri medicinski rabi z ustrezno vzpostavljeno proizvodnjo tveganja oz. negativne posledice niso nič večje kot pri drugih zdravilih. Dopustitev osebne rabe in posesti pa seveda odpira tudi več tveganj. Morebitno legalizacijo osebne uporabe je zato treba urediti celostno, s čim manj pravnimi prazninami. Uzakoniti bi morali pravico posameznika do samooskrbe oz. gojenja za lastno uporabo (kot najboljši ukrep proti razrastu organiziranega kriminala) ter vzpostaviti reguliran trg z varnimi proizvodi (za zavarovanje zdravja uporabnikov). Poleg tega bi bilo treba sprejeti jasna pravila v zvezi s predpisi o varnosti pri delu in varni vožnji, da se nedvoumno določi, kdaj uporabnik ne sme opravljati dela oz. upravljati vozil.

Neustrezna ali površna ureditev področja rabe drog ima lahko zelo škodljive posledice. Zato SD zagovarjamo dobro premišljene korake, ki ne bodo preskakovali pomembnih podrobnosti. Tveganja, ki bodo izpostavljena v javni razpravi, so v mnogočem realna in jih je treba vsekakor upoštevati pri snovanju politik.

Vesna - zelena stranka: Legalizacija ne pomeni stanja 'brez pravil, ravno nasprotno: gre za uvajanje novih zakonov, ki zagotavljajo varnejšo rabo in transparentno upravljanje s to rastlino. Na primeru Nemčije vidimo, da se da sprejeti ustrezno in sodobno pravno podlago, ki sledi trenutnim družbenim standardom in naslavlja težave, ki so se pojavile kot posledica dolgotrajne kriminalizacije.

Resni.ca: Legalizacija konoplje v medicinske namene in za omejeno osebno rabo bi lahko prinesla nekatere potencialne negativne posledice za slovensko družbo: Javno zdravje (možen porast uporabe konoplje med mladimi in potencialna zasvojenost ali negativni učinki na mentalno zdravje); varnost v prometu (povečana nevarnost vožnje pod vplivom, če nadzorni mehanizmi niso učinkoviti); družbena percepcija (možna stigmatizacija uporabnikov ali trivializacija uporabe, kar bi lahko zmanjšalo percepcijo tveganj); regulativni izzivi (težave pri vzpostavitvi in vzdrževanju učinkovitega regulativnega okvirja); ekonomski vplivi (morebitni negativni vplivi na produktivnost delovne sile); mednarodni odnosi (možni pritiski ali kritike mednarodnih partnerjev zaradi različnih zakonodaj).

NSi: Uporaba konoplje v medicinske namene je že dovoljena, legalizacija konoplje za osebno rabo pa bi imela negativne posledice za javno zdravje. Raziskave kažejo, da lahko uživanje marihuane negativno vpliva na sposobnost koncentracije in je povezano z višjim tveganjem za razvoj duševnih motenj, kot so depresija, anksioznost in psihoze. Redno, pogosto uživanje marihuane že v mladih letih pa lahko vodi tudi h kognitivnim motnjam.

Levica: Negativnih posledic za družbo ne pričakujemo, negativne posledice za posamezne uživalce pa se lahko močno zmanjšajo z ozaveščevalnimi kampanjami o varni uporabi konoplje.

Zeleni: Kljub pozitivnim učinkom bi lahko legalizacija konoplje prinesla tudi nekaj izzivov. Podpiramo stroge regulativne ukrepe, ki bi naslovili te izzive in zagotovili, da so koristi legalizacije večje od potencialnih tveganj.

SLS: Uporaba konoplje v medicinske namene je že dovoljena. O negativnih učinkih takšne ter morebitne drugačne ureditve je najbolje povprašati stroko, t. j. Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Desus in Dobra država: Negativnih ne vidimo kako veliko. Bi pa morali tudi v okviru izobraževalnega sistema pojasniti najmlajšim, kakšne so prednosti konoplje v industriji in medicini in kaj pomeni uporaba za osebne namene. Tako kot kajenje cigaret ali pitje alkohola (tudi v zmernih količinah) ni primerno za odraščajoče osebe, tako tudi kajenje marihuane zahteva zrelo in odraslo osebo.