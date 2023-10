Razsaja nevarna bolezen: mačja kuga kosi med mladički

Tibor Potočnik iz Zagorja ob Savi je pred dnevi obvestil širšo javnost: »Pazite na svoje mucke, mačja kuga je že nekaj časa na pohodu in dva naša mucka sta že odšla na drugo stran mavrice!« Predstavil je tudi simptome: »Bruhanje, driska, še včeraj sta bila oba razigrana in nagajiva, danes pa komaj, da sta še dihala.«

Da je mačje kuge v zadnjem času prav v Zagorju in okolici res veliko, ni nobena skrivnost. Ne nazadnje je tudi zagorska veterinarska ambulanta Animalia pred dnevi sporočila: »V Zagorju in okolici trenutno razsaja mačja kuga!« Pri Potočnikovih zato še zdaleč niso bili edini, ki jim je mačja kuga v enem samem tednu vzela skoraj celotno mačje leglo. Pet dni zatem jim je ostala samo še ena. »Mala, suhcena, utrujena, a živa,« je sporočil Tibor. »Borka, ki se ni dala, je prava mala bojevnica, ki je kljub okužbi z mačjo kugo še vedno z nami. Pa čeprav ji je kuga vzela mamo, bratca in še dve sestrici!« Še dolgo bo trajalo, da se bo ta mucka povsem pobrala.

Običajno izbruhne pri mladih necepljenih mačkah, smrtnost pa je izjemno visoka. FOTO: Shutterstock

Mačja kuga, kot pravi Tibor, je letos naredila zares pravi masaker med prostoživečimi mucki. Sicer pa tudi Potočnik polaga vsem lastnikom mačk toplo na srce, »čuvajte jih in poskrbite, da bodo cepljene proti nalezljivim boleznim, kajti denar, ki ga prišparate, ker jih ne cepite, ne odtehta vse bolečine ob izgubi teh ljubečih prijateljev na štirih nogah«!

Uradno ne vemo, ali gre za porast Z Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) smo v zvezi s trenutnim porastom mačje kuge prejeli naslednji odgovor: »Bolezen ne spada med zoonoze (ni nevarna za ljudi) in prizadene samo mačke. Ker te bolezni ni na seznamu prijavljivih bolezni, UVHVVR nima podatkov o obsegu, morebitnih trendih in načinih pojavnosti pri mačkah.«

Smrtonosna kuga

V skoraj istem času, od tega je že skoraj deset dni, je na problem mačje kuge opozorila tudi Veterinarska ambulanta Majšperk. Ker je stvar očitno eskalirala tudi v Zavetišču Ljubljana, so od tam konec prejšnjega tedna sporočili: »Nujno obvestilo: V zadnjem času v Zavetišču Ljubljana opažamo povečan sprejem mačk, ki so okužene z virusom mačje kuge. To je resna nalezljiva bolezen, ki lahko vpliva na vse mačke. Pomembno je, da smo pozorni na simptome in da ustrezno ukrepamo.« Ko smo jih pobarali, za kakšno število okuženih mačk pravzaprav gre, nam niso povedali.

Pred dnevi je Tiborju pomorila vse razen male bojevnice (na fotografiji). FOTO: Facebook, Tibor Potočnik

So nas pa poklicali iz Majšperka. Veterinar Blaž Petelinek Ledinski je pojasnil, da se virus mačje kuge pri nas pojavlja v valovih, »bilo je nekaj let, ko je bilo le nekaj primerov na leto, letos pa je kuge resnično ogromno, saj smo jih samo v naši ambulanti v zadnjih dveh, treh tednih obravnavali najmanj deset«.

Izvedeli smo, da je mačja kuga izjemno huda bolezen, ki je v 90 odstotkih za mladičke smrtonosna. Mucke, ki preživijo, imajo poškodbe malih možganov.

Pomor mačjih družin

Mačja kuga se zelo hitro prenaša in je neverjetno odporna. Virus je izjemno trdovraten, zdravljenje je pogosto neuspešno, predvsem pa drago. V mačji kletki, na ležišču, preprogah, pohištvu lahko virus preživi tudi po več let, še več, veliko razkužil nanj sploh ne učinkuje. Prav tako je odporen tudi proti nizki in visoki temperaturi. Na mačke lahko bolezen prenesejo že okužene mačke, lahko pa tudi druge divje živali.

Priporočljivo je, da jih cepimo čim prej, saj je mačja kuga najbolj nevarna za mlade mucke. FOTO: Annaia, Getty Images

Virus se prenaša namreč z neposrednim kontaktom in prek izločkov (iztrebki, urin), krvjo, najverjetneje pa tudi prek zajedavcev in insektov. Mačja kuga je virus, ki se ne prenaša na človeka. Je pa lahko po drugi strani prenašalec prav človek, ki je imel stik z okuženimi živalmi.

Pojav mačje kuge lahko preprečimo zato edinole s cepljenjem. Cepivo je namreč 98-odstotno učinkovito. Stane pa med 30 in 40 evri. Priporočljivo je, da cepimo čim prej, saj je mačja kuga najbolj nevarna prav za mlade mucke, stare do 6 mesecev, nevarna je sicer tudi za breje mačke. »Prvič jih lahko cepimo že pri 8 tednih, drugič 3 do 4 tedne po prvem cepljenju,« je dejal veterinar Petelinek Ledinski. Tudi on ocenjuje, da je prav slaba precepljenost lastniških mačk tista ključna, da se v Sloveniji ne moremo znebiti mačje kuge, še več, ta je v tem trenutku nemara celo najbolj pereča doslej.

Prevladuje ocena, da naj bi bila precepljena komaj četrtina naših mačk. Glede na to, da v Sloveniji živi od dvesto do tristo tisoč domačih mačk, da je potepuških že alarmantno preveč ter glede na podatek, da ima lahko ena sama nesterilizirana mačka že v nekaj letih več tisoč potomcev, je na dlani, kaj čaka vse lastnike mačk: pomor celotnih mačjih družin!