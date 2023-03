Razlike v plačah so se pri nas povečale: toliko moški zaslužijo več od žensk

V študiji, ki jo je vodila Univerza v Kaliforniji, z Univerze v Ljubljani pa je sodelovala Fakulteta za družbene vede, so ugotovili, da so plačne prakse in ovire pri napredovanju krive za to, da ženske v 15 analiziranih državah zaslužijo manj kot moški.

Kljub napredku na področju enakosti spolov ženske tudi v naprednih družbah še vedno zaslužijo manj kot moški. Analiza v 15 državah je pokazala, da so razlogi za to strukturni (na delovnih mestih) in povezani z osebnimi odločitvami moških in žensk, ki izbirajo različno plačana dela. Ugotovitve, objavljene v znanstveni reviji Nature Human Behaviour, podpirajo potrebo po ukrepih za odpravo razlik in se osredotočajo na enako plačilo za enako delo ter odpravo ovir glede spola pri zaposlovanju in napredovanju.

Po upoštevanju razlik v starosti, izobrazbi in polnem ali krajšem delovnem času so raziskovalci in raziskovalke odkrili, da je razlika med spoloma v zaslužku med osebami, starimi med 30 in 55 let, znašala od 10 odstotkov na Madžarskem do 41 odstotkov v Južni Koreji. V Sloveniji je bila razlika 19 odstotkov. Podatki so zajeti za obdobje 10 let, za Slovenijo od leta 2005 do leta 2015.

Slabše samo v Sloveniji, na Češkem in na Madžarskem

Razlike v plačah med spoloma so se v Sloveniji v desetih letih povečale, pri čemer so k povečanju prispevali ne le procesi razvrščanja, temveč tudi povečanje razlik med spoloma znotraj istih delovnih mest. To pomeni, da ne gre samo za razlike med različnimi delodajalci, ampak za razlike pri istem delodajalcu za ista delovna mesta. V večini drugih analiziranih držav so se razlike med spoloma v plačilu zmanjševale. Izjeme so Češka, Madžarska in Slovenija.

Ne glede na to, da se je Slovenija zavezala k spoštovanju načela »enako plačilo za enako delo ali delo enake vrednosti ne glede na spol« se to načelo v praksi ne uresničuje. Ena od pomanjkljivosti, ki upočasnjuje zmanjševanje razlik v plačah in dohodkih med spoloma, je netransparentnost plač (pomanjkanje podatkov o plačah in njihovih elementih, ki bi omogočali podrobnejše analize na ravni delovnih mest pri delodajalcih), so zapisali v Centru za proučevanje organizacij in človeških virov na FDV, kjer so decembru 2022 začeli projekt »STEP«. Glavni namen projekta je povečanje transparentnosti plačil in zmanjšanje plačne vrzeli med spoloma v Sloveniji. V okviru projekta bomo analizirali ovire in priložnosti za sistemske spremembe, ki bi pripomogle k povečanju transparentnosti na področju plač, pregledali prakse držav EU, ki na tem področju prednjačijo in pripravili predlog in akcijski načrt za implementacijo Direktive o transparentnosti plačil v Sloveniji.