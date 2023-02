Razkrivamo, kje bo zapadlo največ snega

»V soboto bo Alpe od severa dosegla hladna fronta, Slovenijo pa bo prešla v noči na nedeljo. V nedeljo bo nad severnim in osrednjim Sredozemljem nastal ciklon. K nam bo od severovzhoda nekaj dni pritekal občutno hladnejši zrak,« napovedujejo vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso).

V petek in soboto bo ponekod deževalo, v soboto popoldne in zvečer se bodo padavine krepile, v noči na nedeljo pa se bo meja sneženja zaradi dotoka občutno hladnejšega zraka kar hitro spuščala: »Nedeljsko jutro bo marsikje v notranjosti Slovenije zasneženo.«

Tudi več kot 20 centimetrov

Po trenutnih napovedih lahko po nižinah pričakujemo od 5 do 10 centimetrov debelo snežno odejo, v višje ležečih krajih in predvsem na Kočevskem pa ga lahko zapade tudi več kot 20 centimetrov. »Je pa precej negotovosti, saj se napoved količine padavin v modelih še precej spreminja,« opozarjajo.

Utegne snežiti tudi v nedeljo čez dan in v ponedeljek (morda še celo v torek), a količina bo predvidoma bolj simbolična, so se izrazili prognostiki. Mimogrede: če boste na Primorskem, pričakujte zmerno do močno burjo.

Kaj prinaša meteorološka pomlad

Naslednji teden bodo jutranje temperature predvidoma malo pod ničlo, popoldanske pa sprva od 0 do 5, od srede naprej pa od 5 do 10 stopinj Celzija. V sredo, ko se začne meteorološka pomlad, kaže na suho vreme, temperature pa bodo blizu dolgoletnemu povprečju za ta čas, še napovedujejo Arsovi strokovnjaki.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.