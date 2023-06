Razkrivamo, kakšen pesticid je bil v kolačih, ki so jih morali umakniti iz slovenskih trgovin

Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je minuli teden Mercator d.o.o. obvestil o umiku več vrst kolačev zaradi suma na prisotnost sledi pesticida v eni izmed uporabljenih surovin.

Šlo je za prisotnost ostankov nedovoljenega fitofarmacevtskega sredstva klorpirifos. O tem je Mercator obvestil avstrijski proizvajalec, so nam še pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Podatki o živilih Kolač marmorni Dulcetti 400 g, vsi loti, roki uporabnosti: 16. 7. 23, 23. 7. 23, 30. 7. 23, 6. 8. 23, 13. 8. 23, 20. 8. 23, 3. 9. 23, 10. 9.23,

17.9.23, 3.10.23

17.9.23, 3.10.23 Kolač jomo double choc 400g, vsi loti, rok uporabnosti: 04.08.2023

Kolač Jomo stračetela 400g, vsi loti, roki uporabnosti: 27.7.23, 13.8.23, 29.8.23, 13.9.23, 28.9.23

Kolač makov 400g Jomo, vsi loti, rok uporabnosti: 29.09.2023

Kolač Jomo limona 400g, vsi loti, roki uporabnosti: 25.7.23, 30.7.23, 17.8.23, 25.9.23, 28.9.23

Šarkelj Jomo, kmečki, 400g, vsi loti, roki uporabnosti: 18.7.23, 30.7.23, 7.8.23, 30.8.23, 22.9.23

Kolač Jomo marmorni 400g, vsi loti, roki uporabnosti: 23.7.23, 25.7.23, 28.7.23, 31.7.23, 7.8.23, 11.8.23, 29.8.23, 3.9.23,

25.9.23, 7.10.23 Proizvajalec: JOMO ZUCKERBACKEREI GES. M.B.H.| Korneuburger Straße 37,2100 Leobendorf, Avstrija

O tovrstnih informacijah se prek EU sistema RASFF medsebojno obveščajo tudi pristojni organi. Podatek o distribuciji pekovskih izdelkov so tako prejeli v sredo, 21. junija, in jo posredovali na območne urade, nato so inšpektorji začeli obveščati prejemnike in preverjati podatke.

Seznam živil in količin ni bil predložen, zato nam tega podatka niso posredovali, so pa dodali, da naj bi bili prejemniki spornega živila poleg podjetja Mercator d.o.o. še Spar Slovenija in Kea, zasebna družba za trgovino, IMPORT-EXPORT d.o.o.

Kaj je klorpirifos?

Klorpirifos in klorpirifos-metil se uporabljata kot insekticid in akaricid, saj spadata med organofosforne pesticide, ki zavrejo delovanje encima acetilholinesteraza. Ta encim sodeluje pri prenašanju živčnih signalov. Med zadnjo presojo varnosti uporabe klorpirifosa in klorpirifos-metila (Evropska agencija za varno hrano, 2019) je bilo namreč ugotovljeno, da škodljivega delovanja na genetski material teh dveh snovi ni možno izključiti. Poleg tega sta v študijah na poskusnih živalih vplivali na razvoj živčevja, kar kažejo tudi rezultati epidemioloških raziskav na izpostavljenih ljudeh. Določitev referenčnih (varnih) odmerkov za klorpirifos in klorpirifos-metil ni možna zaradi nepojasnjenega genotoksičnega delovanja snovi. Posledično tudi ni možno kvantitativno oceniti tveganja, ki ga za zdravje potrošnikov, uporabnikov, delavcev in naključno prisotnih oseb predstavlja njuna uporaba.

Zaradi navedenih razlogov je uporaba klorpirifosa in klorpirifos-metila od februarja 2020 v Evropski uniji prepovedana. Največja vrednost ostankov klorpirifosa in klorpirifos-metila je v EU zakonsko postavljena na 0,01 mg/kg živila, kar je enako meji analitskega določanja snovi. Živila, v katerih je največja zakonsko dovoljena vrednost ostankov teh dveh pesticidov presežena, ne smejo biti na tržišču.