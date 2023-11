Razkriti podatki o spletnih nakupih Slovencev: v povprečju zapravijo 66 evrov na mesec

Za posamezen spletni nakup Slovenci namenijo povprečno 66 evrov mesečno, mesečno pa opravijo dva do tri nakupe. Tisti, ki na spletu nakupe opravljajo le občasno, v povprečju opravijo nakup izdelkov v vrednosti 85 evrov, kaže raziskava Akosa o nakupnih navadah prek spleta. Več kot dve tretjini Slovencev za dostavo artiklov izbereta dostavo na dom.

Kot ugotavlja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos), so pogosti nakupovalci za nakupe v spletnih trgovinah v treh mesecih pred raziskavo zapravili v povprečju 387 evrov, občasni uporabniki spletnih trgovin pa 252 evrov.

Tretjina uporabnikov (34 odstotkov) je nakupe opravila v spletnih trgovinah v Sloveniji, 20 odstotkov pa v trgovinah na trgih EU. Skoraj polovica oz. 47 odstotkov jih je kupila oblačila in obutev, po 23 odstotkov pa prehranska dopolnila in kozmetiko. Sledijo izdelki za šport in prosti čas, bela tehnika, računalniki, hrana in izdelki za živali, pohištvo ali izdelki za dom in vrt ter knjige.

Preko telefona pogosteje nakupujejo ženske, in sicer v 62,1 odstotka, medtem ko moški spletne nakupe pogosteje opravljajo preko računalnika, v 70,3 odstotka. Pogosteje so preko pametnega telefona nakupovali tudi Slovenci v starostni skupini do 44 let (71,5 odstotka), medtem ko so nad to starostno skupino pogostejši nakupi preko računalnika (65,1 odstotka).

Različne navade

V starostnih skupinah se razlikujejo tudi plačilne navade, in sicer so uporabniki v starostni skupini do 44 let kot plačilno sredstvo za svoje nakupe najpogosteje izbrali nakup s kartico (59,1 odstotka), starejši od 44 let pa plačilo po povzetju (45,5 odstotka).

Kar se tiče dostave, so v raziskavo zajeti prebivalci najpogosteje izbrali dostavo na dom, takšnih je bilo 72 odstotkov uporabnikov. Za dostavo v paketomat se jih je odločilo 11 odstotkov, nekaj anketiranih si je dostavo naročilo v službo (šest odstotkov). Skoraj vsi (96 odstotkov) za dostavo spletnih nakupov nad zneskom 50 evrov pričakujejo brezplačno dostavo.

Glede zanesljivosti in prijaznosti sta bila med dostavnimi službami v povprečju najbolje ocenjena Pošta Slovenije in DPD, glede cene dostave pa Express One SI.

Reklamacijo zaradi napak je lani pri dostavi vložilo sedem odstotkov uporabnikov, približno polovica jih je bila nato z obravnavanjem reklamacije zadovoljna.

Raziskavo, ki je zajela prek 1000 prebivalcev Slovenije, je Akos opravil septembra in oktobra.