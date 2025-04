Nove podrobnosti fiaska izolske bolnišnice: 16-letna plesalka imela natrgane križne vezi

Javnost je šokirala nova zdravniška napaka. V Splošni bolnišnici Izola (SBI) so namreč mladoletni športnici operirali zdravo koleno. Da je bila operacija izvedena na napačnem kolenu, je potrdil strokovni direktor SBI Tomaž Gantar.

Poteka preiskava

Vodstvo in zaposleni dogodek obžalujejo, je dejal, in poskušajo dekletu pomagati, kolikor lahko. Uvedli so izredni notranji strokovni nadzor, ki naj bi bil predvidoma zaključen v približno treh tednih, ter o zdravniški napaki po protokolu obvestili ministrstvo za zdravje. Ko bodo znani izsledki nadzora, naj bi podali dodatne odgovore.

Direktor SB Izola Tomaž Gantar pravi, da tako zaposleni kot vodstvo napako obžalujejo. FOTO: Uroš Hočevar

Po naših neuradnih podatkih je 16-letna članica plesno-akrobatske skupine Športnega kluba Flip Piran, ki ima vadbene skupine v Kopru, Portorožu, Piranu in Biljah, prišla na artroskopijo kolena zaradi natrganih križnih vezi. Artroskopija kolena je minimalno invaziven kirurški poseg, ki se uporablja tudi za sanacijo natrganih vezi v kolenu.

Postopek je tak, da skozi majhne reze v kolenu vstavijo tanko kamero (artroskop) in drobne instrumente. Kirurg si notranjost kolena ogleda na zaslonu in lahko s pomočjo instrumentov med artroskopijo natrgane vezi očisti, pritrdi ali popravi, včasih jih tudi rekonstruira z uporabo presadka.

Zakaj so storili napako in kdo je odgovoren, bo pokazal strokovni nadzor. FOTO: Mavric Pivk, Delo

Starši molčijo

Prednost posega je hitrejše okrevanje, manjša bolečina in manj brazgotin v primerjavi s klasično operacijo. Na tak način se obnovi stabilnost kolena, zmanjša bolečino ter omogoči vrnitev k normalnim aktivnostim. Okrevanje je običajno hitrejše kot pri odprti operaciji in zahteva fizioterapijo za povrnitev moči in gibljivosti kolena.

Vrnitev k polni aktivnosti lahko traja nekaj mesecev. Izolska ortopeda sta poškodovano koleno zamenjala za zdravo, medtem ko naj bi se, kot nam je uspelo izvedeti, v sosednji operacijski dvorani borili za življenje dveh oseb, pri čemer naj bi sprva sodeloval del ekipe, ki je bil zadolžen za operacijo kolena. Da izvajajo poseg na napačnem kolenu, naj bi sicer kirurg ugotovil med samim delom.

Starši dekleta o zadevi ne želijo govoriti, jo pa po zanesljivih informacijah Slovenskih novic preiskujejo kriminalisti. »Z zadevo smo seznanjeni, policisti in kriminalisti preverjajo vse okoliščine,« nam je potrdila predstavnica koprske policijske uprave Anita Leskovec.

Infarkt zamenjali za refluks O tragični smrti 44-letnega Đemila Bećirovića iz Pirana, očeta dveh mladoletnih otrok, ki bi jo po mnenju njegove družine lahko preprečili, če bi mu v izolski bolnišnici zagotovili ustrezno zdravniško pomoč, smo nazadnje poročali predlani. Potem ko je pacient februarja 2016 na urgenci izolske bolnišnice zaradi bolečin v prsih iskal pomoč, so mu namesto srčnega infarkta diagnosticirali refluks, mu svetovali tablete proti želodčni kislini ter ga poslali domov. Umrl je 35 ur po obisku bolnišnice. Družina je po večletnem pravdanju na koprskem sodišču dosegla zunajsodno poravnavo, kar nakazuje na priznanje odgovornosti bolnišnice. Kljub temu da so v bolnišnici sprva zanikali kakršno koli malomarnost, so naposled izplačali odškodnino vdovi in otrokoma. Direktor bolnišnice Radivoj Nardin javnosti podrobnosti poravnave ni želel razkriti, zavarovalnica pa je iz spora izstopila.

Zdravemu pacientu odstranili želodec

Februarja lani je na dan prišla še bolj šokantna novica. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana so konec novembra predlani zdravemu pacientu zaradi napačne diagnoze odstranili celoten želodec. Do usodne zmote je prišlo zaradi zamenjave tkivnih vzorcev v zasebnem Medicinskem centru Barsos.

Zgodba se je začela 4. oktobra 2023, ko so v MC Barsos pri dveh pacientih opravili gastroskopijo in odvzeli vzorce za nadaljnje preiskave. Rezultati so pokazali, da je en vzorec vseboval rakave celice. Na podlagi teh rezultatov so na Onkološkem inštitutu konec novembra izvedli zahtevno operacijo in pacientu odstranili organ.

Po posegu so na onkologiji opravili standardni patološki pregled odstranjenega tkiva in ugotovili, da v njem ni rakavih celic. Dodatne analize in revizije so potrdile najhujše: vzorci tkiva so bili zamenjani že v fazi odvzema ali transporta v MC Barsos.

Zamenjali vzorca

Preiskava Inštituta za patologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani je pokazala, da pri njih ni prišlo do napake, saj so bili vsi postopki skrbno dokumentirani in fotodokumentirani. Vzorec, ki je kazal raka, je bil pripisan napačnemu bolniku.

Strokovna direktorica Onkološkega inštituta Irena Oblak je takrat poudarila, da je bila skrbnost njihovih zaposlenih ključna za odkritje napake. Pacientu, ki so mu neupravičeno odstranili želodec, so takoj ponudili psihološko pomoč in klinično podporno zdravljenje.

Pred dnevi je v javnost prišla informacija, da Zdravniška zbornica Slovenije v izrednem nadzoru MC Barsos pri nadzorovanem zdravniku ni ugotovila strokovnih nepravilnosti. Dopušča pa možnost, da je napako storila medicinska sestra pri označevanju histoloških vzorcev.