Za Dončića navijala tudi Golob in Gabrova. Kdo bo plačal stroške potovanja? (FOTO)

Košarkarji Dallas Mavericks kljub 27 točkam slovenskega asa Luke Dončića na tretji tekmi finala severnoameriške lige NBA niso našli pravega odgovora za moštvo Boston Celtics. V Dallasu je za Dončićevo ekipo navijal tudi premier Robert Golob, in sicer v spremstvu partnerke Tine Gaber.

Premier in Gabrova sta na družbenih omrežjih delila nekaj utrinkov izpred prizorišča tekme, še pred odhodom v ZDA pa je Golob sledilcem na instagramu razkril, da se mu bo uresničila življenjska želja. »Celo življenje sem sanjal o ogledu finala lige NBA in danes grem navijat za Luko v Dallas,« je zapisal ob fotografiji z letališča.

Tina Gaber in Robert Golob. FOTO: Instagram/tina Gaber

Stroške potovanja krije sam

Kot so nam v sredo pojasnili v kabinetu predsednika vlade, je predsednik vlade od 12. do vključno 14. junija na dopustu. »V tem času bo zasebno odpotoval v Dallas, kjer bo med drugim navijal za slovenskega košarkarja Luko Dončića. Stroške potovanja krije sam. Ker je varovana oseba, mora biti varovanje zagotovljeno ne glede na to, ali gre za zasebne ali službene poti,« še odgovarjajo v njegovem kabinetu.

Cene vstopnic omenjenih tekem so sicer kar vrtoglave, začele so se pri 700 evrih.