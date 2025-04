V javnost pricurljal posnetek brutalnega obvladovanja dečka z avtizmom v sobi za umirjanje (FOTO)

BBC je objavil šokanten posnetek, ki prikazuje fizično obvladovanje 12-letnega dečka z avtizmom v tako imenovani sobi za umirjanje, namenjeni učencem s posebnimi potrebami. Posnetek nadzorne kamere prikazuje pet članov osebja, ki dečka z obrazom navzdol držijo na tleh.

Strokovnjak za ravnanje v ustanovah je za BBC dejal, da je bilo ravnanje osebja brutalno in nezakonito.

Dečkova mama, ki je posnetek predala BBC-ju, je povedala, da je bila ob ogledu videa zgrožena.

Šola v Leedsu, kjer se je incident zgodil, trdi, da so bile izvedene večkratne preiskave, a niso pokazale nobenih nepravilnosti. Izjave strokovnjakov zavračajo kot razliko v mnenjih.

Posnetek si lahko ogledate tukaj

Primer iz leta 2023 in širša problematika sob za umirjanje

Incident se je zgodil oktobra 2023 v šoli Springwell Leeds Academy North, ki je namenjena otrokom s čustvenimi, socialnimi in duševnimi težavami. Posnetek, dolg 50 minut, prikazuje večkratno fizično obvladovanje dečka, ki se v enem trenutku poskuša izmuzniti in z nogo udariti osebje. Proti koncu videa deček zamahne z roko, nato pa ga odrasli položijo na tla in tam zadržijo polne tri minute.

Strokovnjak za uporabo sile Eric Baskind je dejal, da je bila uporaba sile »prebrutalna, nepotrebna in nezakonita«. Poudaril je, da bi lahko dečka namesto na tla posedli na klop, saj so že imeli nadzor nad njim. Dodal je, da je bilo ravnanje za otroka izredno travmatično in v nasprotju z namenom takih sob.

Podobno je opozorila strokovnjakinja za izobraževanje Elizabeth Swan, ki je sobo opisala kot »zaporniško celico«. Izpostavila je, da otroci z avtizmom pogosto zelo slabo prenašajo izolacijo od senzoričnih dražljajev.

Odziv staršev in zagovornikov otrok

Dečkova mama Zoe je povedala, da je od šole pridobila posnetek na podlagi zahteve za dostop do osebnih podatkov in ga nato predala BBC-ju. »Gre za otroka, okoli njega pa je pet odraslih v ustanovi, kjer bi moral biti varen,« je povedala. Opozarja, da bi morale biti sobe za umirjanje opremljene z odejami, plišastimi igračami in zatemnjeno svetlobo, ne pa da so videti kot celice.

Ravnatelj Wellspring Academy Trusta Mark Wilson je za BBC izjavil, da so izvedli tri interne preiskave, ki niso pokazale nepravilnosti, prav tako naj ne bi bilo dokazov o zlorabi po oceni mestnega uradnika za zaščito otrok v Leedsu. Wilson je dejal, da gre pri obsojajočih ocenah strokovnjakov za »razliko v mnenju« in da je bil posnetek selektiven, brez zvoka in iztrgan iz konteksta.

BBC je govoril z 8-letnim dečkom, ki so ga takšne sobe zapirali že pri petih letih. »Bilo je grozno. Bil sem jezen in prestrašen,« je dejal. »Bilo je strašno, ker so me lahko zadrževali, kolikor so želeli.«

Zahteve za spremembo zakonodaje in odziv politike

Kljub posnetkom pravilniki ostajajo nespremenjeni, britanske šole pa niso dolžne obveščati staršev, če je bil otrok zadržan v takšni sobi. Leta 2021 je policija prejela 550 ur posnetkov, a preiskava se je zaključila brez obtožnic.

Vlada se je na najnovejša razkritja odzvala z obvestilom, da je v teku javno posvetovanje o uporabi sile in restriktivnih ukrepov. Družine otrok iz šole Whitefield so medtem ustanovile kampanjo in pozvale vlado k ukrepanju.

Maria, mati enega od 39 otrok, ki so jih zapirali v sobe za umirjanje, je dejala: »Politiki so si ogledali posnetke in rekli: 'To se ne sme več zgoditi', a se ni spremenilo nič. Če se bo zdaj še komu kaj zgodilo, bodo odgovorni oni.«

Opisala je posnetek svojega sina kot »najbolj ponižujoč, nehuman in ogaben video«, kar jih je kdaj videla.

Od septembra 2025 bodo šole v Angliji zakonsko zavezane poročati o uporabi sile, ne pa tudi o zadrževanju otrok v sobah za umirjanje.

Na Škotskem je priporočilo, da se starše čim prej obvesti, a to ni obvezno. V Severni Irski so smernice še v pripravi, medtem ko morajo šole v Walesu predhodno pridobiti soglasje staršev, še piše BBC.