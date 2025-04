V soboto bo zaživelo velikonočno Podeželje v mestu

V soboto med 8. in 14. uro bo na ljubljanskem Pogačarjevem trgu zaživelo velikonočno Podeželje v mestu. Med stojnicami se boste srečali z gospodarji kmetij, ki radi kramljajo in predstavljajo svoje pridelke ter izdelke. Na voljo bodo mesnine, krušni izdelki, vina, sokovi, sir, olje, sadje, zelenjava, med, vključno z izdelki, ki nosijo priznanja kakovosti Dobrote slovenskih kmetij.

Posebna pozornost bo namenjena predstavitvi kmetov in rokodelcev madžarske manjšine v Prekmurju, ki jo pripravlja Lisztov inštitut – Madžarski kulturni center v Ljubljani. Prireditev, prijazno do družin, bodo obogatili s kulturnim in kulinaričnim programom, saj je namenjena druženju ob poučnih delavnicah.

Poskrbljeno bo tudi za tiste, ki bodo obisk dogodka izkoristili za hitro sobotno kosilo. Člani kulinarične sekcije Društva rejcev drobnice Idrija – Cerkno bodo pripravljali idrijske žlikrofe z bakalco. Člani madžarske manjšine v Prekmurju bodo cvrli langaš. Dogodek bodo glasbeno obogatili Kranjski komedijanti, ki bodo z vrtenjem lajn in prijetnimi melodijami dogajanju na trgu dodali pridih mestnega utripa. Ob 10. uri se bo začel program s predstavitvijo kmetij. Plesale bodo nadvse prisrčne članice folklorne skupine KUD Zala György Pince.