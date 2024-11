Ravno nad našimi kraji bo polarna fronta. To so zadnje napovedi Arsa, izdali tudi opozorilo

Poročali smo že, da se v prihodnjih dneh obetata vremenski spremembi, ena že v sredo, proti koncu tedna pa naj bi celo snežilo do nižin.

Od danes ponoči do jutri zjutraj bo predvsem v severovzhodni Sloveniji in v višjih legah pihal močan jugozahodnik. Po nižinah bo v sunkih dosegal hitrosti 70 km/h, v višjih legah tudi okoli 100 km/h.

Kot so v zadnji napovedi na omrežju X zapisali na Agenciji za okolje RS (ARSO), se bo vreme v naslednjih dneh zelo hitro spreminjalo. Trenutno nad našimi kraji še vztraja jugozahodni zračni tok, ki se bo krepil. Ciklon s hladno fronto se nahaja severneje, nad Nemčijo. Ob pomiku ciklona proti Baltiku se bo hladen zrak začel spuščati proti nam. Jutri čez dan nas bo prešla hladna fronta s padavinami, okrepljenim severnim vetrom in ohladitvijo. Zjutraj in dopoldne bo marsikje topleje kot popoldan. Po nižinah se bo do večera ohladilo za 5 do 10 °C, vendar še vedno premalo, da bi snežilo po nižinah.

Manjša izjema so lahko višje lege Notranjske in Dolenjske, kjer lahko jutri zvečer za krajši čas dež preide v sneg. Padavine se bodo namreč najdlje zadržale v jugovzhodni Sloveniji. Nekaj snega bo zapadlo v gorah, a bo tudi tam količina večinoma majhna.

Ravno nad našimi kraji bo polarna fronta

Četrtek bomo začeli z jasnim in hladnim jutrom, marsikje bo slana. Nad nami bo hladna in suha zračna masa. Zaradi močnih višinskih vetrov se bo vremenska situacija hitro spreminjala. Zjutraj bo nad Atlantikom majhen ciklon, ki se bo do petka zjutraj pomaknil nad Balkan.

Trend v zadnjih napovedih je vse bolj na strani dežja, a to še ne pomeni, da se napoved ne bo spremenila v drugo smer.

Temperaturna meja 0 °C se je pomaknila nad osrednji del Slovenje, kar pomeni, da bi sneg po nižinah v večjem delu države prešel v dež, so še zapisali na Arsu.

Izdali opozorilo zaradi vetra

Po nižinah bo v sunkih veter dosegal hitrosti 70 km/h, v višjih legah tudi okoli 100 km/h. FOTO: Arso

