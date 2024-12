Raje na žive jaslice kot na Maldive

Med več kot 100 nastopajočimi na letošnjem največjem božičnem spektaklu Slovenije v Postojnski jami, ki med 25. in 30. decembrom gosti največje žive jaslice v državi, je tudi pet ljubljanskih osnovnošolcev in ena srednješolka, učenci Pevskega studia Urške Kastelic.

Tinkara Bučar in Robyn Lazzell v čarobnem podzemlju pojeta Sveto noč, Anabela Kosanović, Anastasija Nesterović, Mark Antonij Krkovič in Nika Valenčič upodabljajo pastirčke, ki pojejo najbolj znano slovensko božično pesem Glej, zvezdice božje.

Pastirice in pastirček, Anabela Kostanović, Nika Valenčič, Mark Antonij Krkovič in Anastasia Nesterović FOTO: Postojnska jama

Urška Kastelic je pri šestih letih sklenila, da bo postala operna pevka. FOTO: Primož Hieng

Otroci znanih staršev

Nadarjeni mladi pevci so se že vse od začetka šolskega leta pripravljali na veliki dogodek, nam pove njihova ponosna učiteljica petja, sopranistka Urška Kastelic, ki je tudi sama že štirikrat nastopila v Postojnski jami. »Lani so nastopile tri moje učenke, in ker so se tako dobro odrezale, so se organizatorji odločili še za dodatno glasbeno točko, zato jih je letos kar šest. Nastop v tej veličastni naravni katedrali je za nas vse izreden izziv, na katerega so se moji učenke in učenci pripravljali z velikim navdušenjem. Glej, zvezdice božje pojejo kar štiriglasno, kar za njih ni bilo enostavno, Sveto noč pa dekleti zapojeta eno kitico v slovenščini, eno pa v angleščini,« izvemo.

Med Urškinimi učenci je kar precej otrok zelo znanih staršev. Nina je hči smučarja Mitje Valenčiča, Mark Antonij sin brigadirja Slovenske vojske Antona Krkoviča in Anastasija hči košarkarja Raše Nesterovića. A učiteljica pravi, da so vsi, ne glede na priimek, čudoviti in vsak od njih je nekaj posebnega. Robyn, na primer, je hči Slovenke, njen oče je Anglež, vsi skupaj pa so prej šest let živeli v Maleziji.

Zelo velik izziv za vse! FOTO: Žiga Intihar

Vsi so bili tako navdušeni nad priložnostjo, da zapojejo v Postojnski jami, da se jim ni bilo težko veliko pripravljati.

Na poti na nastop FOTO: Kristina Mulec

Prav vsi pa so tako zelo navdušeni nad izjemno priložnostjo, da zapojejo v Postojnski jami, da se jim ni bilo težko veliko pripravljati. »Vsak teden smo imeli vaje, včasih individualno, včasih skupinsko. Nastopa so se zelo veselili, Anastasija Nesterović, na primer, je odpovedala novoletne počitnice na Maldivih, samo da lahko poje v Postojnski jami,« pripoveduje.

Brez vaje na oder

Za mlado, a že zelo dobro uveljavljeno sopranistko Urško Kastelic je osupljiva operna kariera. Nanjo je zelo močno vplivala nepozabna diva Maria Callas. Ko je pri samo šestih letih od očeta dobila darilo – cedejko z opernimi arijami Marie Callas –, jo je ta povsem prevzela in takrat je sklenila: »Operna pevka bom.«

Leta 2016 je z odliko magistrirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu Sabine Cvilak, poleg tega je diplomirana literarna komparativistka. Kot gostja redno nastopa v SNG Opera in balet Ljubljana ter v drugih pevskih projektih in na koncertih. Poleg poučevanja v svojem pevskem studiu je tudi del ekipe mednarodne glasbene šole Creative Academy Arts v Ljubljani, kjer poučuje nadobudne mlade glasbenike.

Zdaj lahko zagotovo rečem, da se sanje uresničijo.

Mlada sopranistka se je prelevila v Violetto. FOTO: osebni arhiv

Na začetku decembra je po neverjetnem naključju zablestela na odru ljubljanske opere kot Violetta v operi La Traviata. Šele popoldne na dan predstave so jo poklicali iz SNG Opera in balet Ljubljana in jo prosili, ali bi lahko zamenjala pevko, zato je imela na voljo le dobrih pet ur, da se je naučila vloge. Mnogi v občinstvu sploh niso vedeli za zamenjavo, zagotovo pa se nikomur ni sanjalo, da je vskočila le nekaj ur prej, s svojim nastopom pa je požela valove navdušenja med kolegi glasbeniki in občinstvom.

»Še vedno se mi zdi, da sanjam, čeprav zdaj lahko zagotovo rečem, da se sanje uresničijo. To je ena najtežjih vlog na opernem repertoarju in moja najljubša, najbolj zaželena. Ni bilo orkestrske vaje, kar naravnost na oder sem šla,« smeje se pove pogumna glasbenica, za katero že lahko rečemo, da postaja velika operna diva, pred katero je zagotovo zelo svetla operna prihodnost.