Visok jubilej Radia Sraka, ki je zvest slovenski glasbi

Pred 30 leti, 30. novembra zvečer, ko se je vzpostavil signal z oddajnikom na Trdinovem vrhu, je Drago Vovk prvič nagovoril poslušalce na frekvenci 94,6 MHZ. Takrat se je začela pisati zgodba Radia Sraka, radia, ki vsa tri desetletja ostaja zvest svojemu poslanstvu, radia, ki združuje ljubitelje predvsem slovenske zabavne, narodno-zabavne ter ljudske glasbe. Tej lahko prisluhnejo poslušalci po vsej državi, hkrati pa je ta radio povezovalec številnih Slovencev, ki živijo na različnih koncih sveta, ki tudi s pomočjo Srake ohranjajo stik z domovino.

Voditelj Darko Povše z Jožico Dorniž, odgovorno urednico in direktorico Vzajemnosti, na prireditvi ob 30-letnici Srake FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Ima širok krog zvestih poslušalcev in je verjetno edini družinski radio, zato si je kar težko predstavljati, koliko entuziazma in predanosti je bilo in je še potrebnega, da je v vseh teh letih kljuboval nemirnim razmeram in spolzkemu parketu na medijskem trgu, različnim prevzemom ter širitvam radijskih mrež, ki so izničili marsikateri lokalni radio, se borili za svoj košček oglaševalske pogače in na radijskem trgu oblikovali takšno glasbeno shemo, da so pridobili svoj zvesti krog poslušalcev.

Pa ne le poslušalcev na slišnem območju, ki ga pokriva oddajnik na Trdinovem vrhu, ampak tudi širše, saj sodobne telekomunikacije ne poznajo več ovir.

Voditeljica Marjanca Rozman FOTO: Drago Vovk

V večnost zapisana umetnost

In kako se je vse skupaj začelo? Že pred radiem se je Drago med vikendi vozil po vsej Sloveniji s Potujočo diskoteko Sraka.

»Zaslužek smo vlagali v opremljanje snemalnega studia, ki smo ga uredili v prizidku hiše, kar je bilo spet zanimiv podvig, saj včasih ni bilo tako, kot je danes, ko potrebujemo le par klikov na internetu in je blago že na poti k nam iz katerega koli dela sveta. Vso opremo je bilo treba uvoziti, marsikaj prešvercati. V tem času se je v studiu zvrstilo veliko glasbenikov, s katerimi smo navezali prav prijateljske odnose in zato ni bilo nič nenavadnega, če se je kateri od ansamblov kar sredi noči oglasil pri nas, ko se je vračal s kakšnega špila na našem koncu,« se spominja Boža Vovk, direktorica in programska urednica radia, ki je opisala nadaljevanje poslovanja z Založbo Sraka, ta je delovala v okviru Društva samostojnih kulturnih delavcev.

Marjan Brcar je voditelj in tehnik na Radiu Sraka. FOTO: Drago Vovk

»Seveda smo izdajali kasete, o CD-jih, da ne govorim, o mp3 se nam takrat še sanjalo ni. Le studijski trakovi in kasete so bili. Izdali smo oziroma še vedno izdajamo nove CD-je s številnimi pomembnimi glasbeniki, naj omenim samo Tomaža Pengova, Tineta Lesjaka, Karlija Gradišnika in Beneške fante. Lahko rečem, da je to v večnost zapisana umetnost,« se nasmehne.

Drago Vovk je edini Slovenec, ki je član evropskega radijskega združenja World Music Charts Europe, tako da ima dostop do najnovejše tuje glasbe različnih zvrsti.

In potem je prišla osamosvojitev, nova zakonodaja, ki je odprla vrata podjetništvu, ustanovitev zasebnega podjetja, in kmalu je bil razpis za prve komercialne radijske postaje. Tako je Radio Sraka postal ena prvih zasebnih radijskih postaj v Sloveniji. Arhiva, plošč – takrat so bile vinilne, ki jih je Drago kupoval že od najstniških let – in trakov so imeli dovolj, kar je v bistvu še danes njihova prednost pred drugimi radijskimi postajami.

Nasvete za gospodinjstvo že od začetka oddajanja Srake pripravlja Helena Mrzlikar, ki je na praznovanje prišla z možem Ivanom. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Radijska postaja posebnega pomena

»Medijski trg je bil odprt, raslo je število novih zasebnih podjetij, ki so si z oglaševanjem širila svojo prodajo. Nostalgični časi, a medijski trg se je hitro razvijal. Takrat je padla odločitev, da se še bolj usmerimo v narodno-zabavno in ljudsko glasbo, na katero so v določenih krogih gledali zviška. A danes vemo, da je narodno-zabavna glasba še kako zasidrana med ljudmi, hkrati pa imamo vse več mladih izvrstnih glasbenikov, ki igrajo na harmoniko,« je dejala Boža.

Fotografija je nastala leta 2010, ko sta Lojze Slak in njegov kitarist Janez Hvale prišla na Radio Sraka, z njima je imel pogovor Drago Vovk. FOTO: arhiv radia

»Ob narodno-zabavni glasbi smo še ohranili 'posebne' večere, ko vrtimo druge zvrsti glasbe, ob nedeljah popevke, ob ponedeljkih glasbo z vsega sveta (od folka, bluesa, countrya, džeza), ob torkih zimzelene melodije, sreda je rezervirana za glasbo narodov z Balkana, četrtek pa za rock,« je dodala Boža, ki radio vodi zadnja leta, odkar se je Drago upokojil, čeprav je še vedno zelo vpet v radijsko delo, sploh v pripravo ponedeljkove večerne oddaje Glasba sveta.

Pred osmimi leti so se na Sraki odločili, da bodo kandidirali za status lokalne radijske postaje posebnega pomena.

»Celotna radijska ekipa je vložila res veliko dela in ta status smo dobili pred petimi leti. To pomeni, da za nas velja enaka zakonodaja kot za javno RTV, zato se mora majhna ekipa z oblikovanjem raznovrstnega informativnega in izobraževalnega programa, za oblikovanje katerega v studio povabimo goste različnih profesij in znanj, res maksimalno truditi. Pred dvema letoma smo naš program začeli predvajati tudi prek DAB+R2W, kar pomeni, da smo slišni v celotni vzhodni Sloveniji,« je dodala sogovornica, odločena, da bodo nadaljevali v začrtani smeri.

Velike digitalne novosti

Še kako dobro se zavedajo, da so tik pred njimi velike digitalne novosti in da je radio projekt, ob katerem ne morejo zaspati. Je pa zadovoljna, da se bo družinska radijska tradicija nadaljevala, saj je sin Blaž kot voditelj programa in glasbeni urednik kar odločno zakorakal v radijske vode.

Ob 1. maju pred Radiem Sraka vedno zaigra novomeška godba. FOTO: Drago Vovk

Ob tem Boža in Drago poudarjata, da je vse, kar počno, mogoče le s sodelovanjem in podporo celotne radijske ekipe, saj radio ni en človek, radio je ekipa, je skupinsko delo. Zato se zahvaljujeta svoji ekipi: Marjanci Rozman, Renati Pršina Jug, Marjani Blažič, Darku Povšetu, Silvestru Zupančiču, Marjanu Brcarju in sinu Blažu.

Ob 14-letnici Srake so v studiu v živo zaigrali in zapeli Henček ter Drašički voščači. FOTO: Drago Vovk

Ob 30-letnici so v petek zvečer na novomeškem Glavnem trgu pripravili koncert, ki je navdušil številne ljubitelje slovenske glasbe, saj so nastopili glasbeniki, ki jih pogosto slišimo tudi na valovih Radia Sraka: ansambel Nemir, Dolenjski veseljaki, Harmonikarji iz Mirne Peči, Nuša Derenda, Marko Pezdirc, Boris Kopitar, ansambli Braneta Klavžarja, Petra Finka in Tonija Verderberja ter še mnogi drugi, prireditev pa je povezoval Slavko Podboj.

Na koncertu so zaigrali tudi harmonikarji iz Mirne Peči. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Nada Rifelj, prodajalka v trgovini Sračje gnezdo FOTO: Drago Vovk