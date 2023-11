Radiatorji v Mežici že nekaj dni mrzli – tudi v osnovni šoli

Avgustovske katastrofične poplave so na Koroškem poškodovale tudi plinovod. Voda je potrgala daljinske cevi na Prevaljah pri Petrolu in v Mežici pri Cablexu. Največ odjemalcev je bilo brez plina v Mežici (290), nekaj manj v Črni in na Prevaljah (približno 50). Težave so v družbi Petrol, ki je operater distribucijskega sistema ter dobavitelj zemeljskega plina in daljinskega ogrevanja, ki je bilo poškodovano, rešili začasno – s postavitvijo plinskih rezervoarjev za ogrevanje Mežice in Črne. Čeprav so zagotavljali, da je to samo začasna rešitev in da bodo do kurilne sezone, ki se začne 1. oktobra, popravili poškodovano omrežje, se to ni zgodilo.

Med poplavo je bil poškodovan tudi plinovod iz Prevalj v Mežico in do Črne. FOTO: Črt Piksi

Ne samo da omrežje še ni sanirano, težave se že od začetka tega tedna pojavljajo tudi z začasno rešitvijo. Stanovalci Mežice, med njimi tudi otroci v osnovni šoli, se namreč že nekaj dni zaman stiskajo ob radiatorje, da bi se ogreli. Ti namreč ostajajo mrzli.

Že v ponedeljek je Petrol prek Občine Mežica sporočil občanom, da »prihaja do motenj z oskrbo.« Dneva, kdaj bodo težave odpravljene, pa niso izvedeli.

Z vprašanji, kaj je vzrok za motnje in kdaj bodo odpravljene, smo se obrnili na Petrol, in danes so nam odgovorili, da gre za preveliko obremenitev sistema nadomestne oskrbe v Občini Mežica. Krajane zanima, kdaj bodo radiatorji spet topli, ampak jasnega odgovora na to ni. V Petrolu predvidevajo, da v »začetku decembra«, ko naj bi bila zaključena dela na poškodovanem plinovodu.

»Naše ekipe na terenu si prizadevajo za odpravo nadaljnjih motenj. Tudi s pomočjo priključitve kotlovnic na sekundarni energent (kurilno olje). Normalna oskrba z zemeljskim plinom in daljinskim ogrevanjem bo predvidoma ponovno omogočena v začetku decembra, ko se zaključijo sanacijska dela na plinovodnem omrežju."

Dokler bo ogrevanje odvisno od rezervoarjev, normalnega delovanja ne bo

Iz odgovora družbe Petrol lahko torej sklepamo, da se bodo morali Mežičani na nedelujoče ogrevanje navaditi. Tako bo vse dotlej, dokler bodo odvisni od plinskega rezervoarja. Tako lahko upajo le, da bodo tokrat napovedi Petrola držale in bodo v decembru res končali sanacijo plinovoda. Sicer se Korošcem, kjer so temperature ponoči in zjutraj že pod lediščem, včeraj pa je Črno in Mežico pobelil prvi sneg, bolj slabo piše.