Radgoni povezuje tudi pisani šal

Ob 55-letnici odprtja Mostu prijateljstva so radgonski likovniki po ograji razpotegnili 90 metrov dolg šal, ki povezuje obe državi in obe Radgoni in ki ga je pod mentorstvom Marjane Kmet ustvarilo več deset članic in članov Likovnega društva Gornja Radgona.

Vpletli del sebe

Kot je povedala predsednica društva Dana Štrucelj, so pisani šal izdelovali več sto ur, srečevali pa so se leto dni. »Danes torej praznujemo povezanost, prijateljstvo in skupno ustvarjanje. Pred vami je plod našega skupnega dela, 90 metrov dolg šal, ki smo ga ustvarili z ljubeznijo, potrpežljivostjo in veliko domišljije. Mesec za mesecem smo kvačkali, pletli, razpletali in spet pletli. V vsak vbod smo vpletli delček sebe, svojih spominov, želja. V ta šal smo vpletli tudi stare puloverje, ki so nosili zgodbe naših družin, sosedov, prijateljev ... Tako je naš šal postal ne le umetniško delo, ampak tudi spomenik našemu skupnemu življenju,« je med drugim povedala Štrucljeva. »Naj bo šal opomnik, da smo močnejši, ko smo združeni. Naj nas opominja na pomen spoštovanja, sodelovanja in prijateljstva ...«

Dolg je 90 metrov. Foto: Ludvik Kramberger

Spomnimo, 12. oktobra 2024 je minilo natanko 55 let, odkar sta takratna predsednika SFRJ in Avstrije Josip Broz - Tito in Franz Jonas odprla nov, 111 metrov dolg in 13 metrov širok betonski most čez Muro ter prijateljsko povezala naroda in mesti, ki sta bili še pred stoletjem eno. Ob 40-letnici mostu sta državi izvedli njegovo temeljito sanacijo, osvežili so ga tudi ob 50-letnici. Nad prijateljstvo pa meče senco neprijetno dejstvo, da naši severni sosedje na meji še vedno nadzorujejo tudi promet in prijatelje, Slovence ...