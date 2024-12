V Ljubljani se obeta nova "avtobusna" linija po reki

Z več kot milijonom turistov na leto Ljubljana postaja čedalje bolj priljubljena turistična točka. Decembra, ko mesto zaživi v praznični podobi, število gostov naraste. Vendar pa Petra Stušek, dolgoletna direktorica javnega zavoda Turizem Ljubljana in tokratna sopotnica v podkastu Sovoznik, opozarja na pomembno razliko: »Prenasičenosti v Ljubljani ni, a moramo paziti na posamezne točke, predvsem v centru.«

Da bi goste spodbudili k raziskovanju širših mestnih območij, so v Turizmu Ljubljana razvili inovativne pristope. Ena od strategij je ustvarjanje edinstvenih vsebin v manj obiskanih četrtih, kot so Šiška, Moste in Bežigrad. Projekti, kot je Cela šiškarija, in revitalizacija Vodnikove domačije privabljajo obiskovalce, medtem ko v soustvarjanje ponudbe vključujejo lokalne prebivalce.

