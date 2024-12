Slovensko podjetje, ki vztrajno spreminja usode številnih med nami

Vse okrog nas že žari v prazničnem sijaju, iščemo recepte za slastne pojedine in zbiramo darilca za najdražje. Prav je, da se v tem obdobju posvetimo tudi tistim, ki prazničnega vzdušja morda ne morejo doživeti v celoti. Številna podjetja z dobrodelnimi akcijami poskušajo ljudem v stiski približati čarobnost praznikov.

Lidl Slovenija, ki tudi letos nadaljuje tradicijo velikih in malih korakov za lepši svet, že tradicionalno z dobrodelnimi akcijami ustvarja trenutke, ki obdarijo, ne le materialno, ampak tudi z upanjem in sočutjem. Njihove dobrodelne kampanje so namenjene različnim skupinam, od športnikov s posebnimi potrebami do pomoči otrokom v procesu zdravljenja.

Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija