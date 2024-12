Nepredstavljive priložnosti za industrijo

Vodikovi projekti, zlasti v energetiki in transportu, so del širšega energetskega prehoda, ki vključuje premik k nizkoogljičnim tehnologijam. Ti projekti privlačijo vlagatelje zaradi visokega potenciala rasti, vendar so izpostavljeni številnim tveganjem zaradi tehnoloških omejitev, kompleksnosti infrastrukture in regulativne negotovosti.

Globalna pobuda Hydrogen Council ocenjuje, da bo morala letna proizvodnja zelenega vodika za doseganje neto ničelnih emisij do leta 2050 znašati od 100 do 600 milijonov ton (Mt), kar je približno od 4 do 11 % celotnega globalnega povpraševanja po energiji. Za zeleno proizvodnjo tolikšne količine vodika bi morali po podatkih Svetovnega gospodarskega foruma do leta 2050 vzpostaviti približno 27.000 TWh obnovljive električne energije, kar ustreza približno 70 % trenutne globalne proizvodnje električne energije.

