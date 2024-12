Konec ugodnosti za davčne oaze?

Minimalni davek obdavčuje največje multinacionalne skupine. Davčni zavezanci so družbe in podružnice, katerih globalni prihodki presegajo prag 750 milijonov evrov. Minimalni davek uvaja najnižjo oziroma minimalno obdavčitev dobičkov po stopnji najmanj 15 % velikih multinacionalnih skupin v vsaki državi, v kateri delujejo. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (kratica OECD iz angleškega poimenovanja: Organisation for Economic Co-operation and Development) je že pred več kot desetletjem prepoznala škodljive prakse mednarodnih družb, ki s prelivanjem dobička poskušajo znižati svojo efektivno davčno stopnjo, in je začrtala temelje za globalno minimalno obdavčitev, kar je vodilo v mednarodni dogovor in uvedbo minimalnega davka. Realnost je, da problematike davčnih oaz ne more sama učinkovito rešiti nobena država.

