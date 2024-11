Kdo stoji za projektom v Škofji Loki?

Na višjo porabo energije v prihodnosti bosta med drugim vplivala tudi razvoj industrije in vedno večje število električnih vozil, hkrati pa bo omrežje moralo v prihodnosti omogočati tudi vedno več priklopov razpršenih proizvodnih enot električne energije. Tudi v Škofji Loki, kjer oskrbujejo več kot 9400 uporabnikov, se zaradi vključevanja novih uporabnikov v omrežje poraba električne energije viša, zato se je Elektro Gorenjska odločil za prenovo in nadgradnjo razdelilne transformatorske postaje (RTP) Škofja Loka. Elektro Gorenjska je velik obseg del, od projektiranja (idejna zasnova, dokumentacija za pridobivanje gradbenega dovoljenja, razpisi za gradbena dela in opremo, projekti za izvedbo, projekti izvedenih del in navodila za obratovanje in vzdrževanje) do strokovnega nadzora nad gradnjo in koordinacije priklopa novega stikališča v energetski sistem izvedel z lastnimi kadri. Projekt je skladno s projektno dokumentacijo naročnika in v koordinaciji z naročnikom nato v celoti izvedlo podjetje Kolektor Igin v sodelovanju s podizvajalci.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Kolektor Igin