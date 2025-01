Delova osebnost leta je Samo Zver

V uredništvu so za Delov častni naslov tudi tokrat nominirali deset izjemnih ljudi, izbranec med njimi bo nasledil lansko dobitnico tega naslova, županjo Črne na Koroškem Romano Lesjak.

Nominiranci so frontman skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin, zaradi katerega znajo tudi v Dublinu peti slovensko, Blaž Brodnjak, predsednik uprave Nove Ljubljanske banke, ki je lani dobila dovoljenje, da lahko začne ponujati storitve na hrvaškem trgu, filmska režiserka in scenaristka Sonja Prosenc, ki je s filmom Odrešitev za začetnike kot prva slovenska avtorica vstopila v tekmovalni program newyorškega festivala Tribeca, doma pa je ta film na Festivalu slovenskega filma pobral rekordnih sedem vesen, in predsednica Društva SOS telefon Maja Plaz, ki ima že petintrideset let vključen telefon za žrtve nasilja.

Nominirani so tudi Tilen Genov, ki je aprila lani postal najmlajši predsednik Evropskega združenja za kite in delfine, Janja Garnbret, olimpijska šampionka in vladarica svetovnega športnega plezanja, Tadej Pogačar, ki je dosegel kolesarsko popolnost in v pogon spravil fundacijo, ki bo njegova prava zapuščina, Samo Zver, vodja kliničnega oddelka za hematologijo v UKC Ljubljana, ki brez dlake na jeziku opozarja na nepravilnosti v zdravstvu, nesmisle in grobe posege v stroko, Špela Miroševič, mati Urbana, katere osebni boj je tudi boj za vse otroke z redkimi boleznimi, in Goran Dragić, ki je s poslovilno tekmo napolnil Stožice, s svojo fundacijo pa še najprej obnavlja košarkarska igrišča.

Delova osebnost leta je postal Samo Zver. V uredništvu mu iz srca čestitamo.

Nagrade novinarjem

Na Delu zadnja leta posebej nagradijo tudi posebne dosežke svojih novinarjev, tudi tiste najbolj obetajoče, nagrado za izstopajoče dosežke je tako med drugim prejel tudi novinar Slovenskih novic Tomica Šuljić.

Novinarka leta 2024 je postala novinarka in urednica Znanosti Saša Senica, nagrado za izstopajoče dosežke sta v imenu ekipe projekta Evropa izbira prevzela novinarja Jure Kosec in Gašper Završnik, prav tako pa je nagrado za izstopajoče dosežke prejela tudi urednica Odprte kuhinje Karina Cunder Reščič.

Posebno nagrado za življenjsko delo je medtem prejel Eduardo Brozovič, ki se je uveljavil kot eden najpronicljivejših športnih novinarjev v Sloveniji, športni redakciji naše hiše pa se je pridružil leta 1992.

