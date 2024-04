Prvo srečanje Hana in Goloba – to je izkupiček

Predsednik SD Matjaž Han se je po izvolitvi na čelo stranke danes sestal s premierjem Robertom Golobom. Z izplenom sestanka je zadovoljen, je dejal ob odhodu z vlade. Med drugim sta se pogovorila o podpredsedniških mestih v vladi, kjer po Hanovih navedbah sprememb ne bo. Podpredsednica vlade torej ostaja zunanja ministrica Tanja Fajon.

Od sobote prvak SD, sicer pa od nastopa Golobove vlade tudi minister za gospodarstvo, je Han ob odhodu iz vladnega poslopja ocenil, da sta se s predsednikom vlade »lepo« pogovorila glede nadaljnjega sodelovanja. Han, ki se je torej po izvolitvi v vrh SD danes prvič formalno sestal s predsednikom vlade, ostaja optimističen glede prihodnjega delovanja v koaliciji.

Pričakujejo sodelovanje

Ob pogovoru o podpredsedniških mestih pa je premier Golob tudi seznanil Hana s svojim pogledom na kandidata za evropskega komisarja, je navedel prvak SD. V največji vladni stranki Gibanje Svoboda so kot kandidata za evropskega komisarja namreč nedavno predstavili nekdanjega predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela.

Golob je seznanil Hana s svojim pogledom na kandidata za evropskega komisarja. FOTO: Leon Vidic/delo

Tedaj so bili koalicijski partnerji z odzivi previdni. Hanova predhodnica na čelu SD Fajonova je spomnila, da evropskega komisarja imenuje vlada, v kateri ima sicer Gibanje Svoboda nesporno večino, a da ne glede na to pričakujejo, da se bodo o tem pogovorili in odločitev v koaliciji sprejeli skupaj.

Tudi Han je danes dejal, da bodo o stališču, s katerim ga je predsednik vlade seznanil danes, razpravljali v stranki, nato pa se bodo pogovarjali kot koalicijski partnerji.