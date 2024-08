Prvi prapor so razvili po 45 letih, prvo brizgalno kupili leta 1960 (FOTO)

PGD Log pri Žužemberku je pred kratkim praznovalo 70-letnico. Na pobudo treh posameznikov so leta 1954, tedaj je bil kraj še pod Občino Žužemberk, ustanovili društvo. Praznovali so slovesno, s številnimi praporji in ešalonom pod poveljstvom Damjana Smoliča se je v paradi zvrstilo skupaj 128 gasilcev.

Prvo brizgalno savica so kupili leta 1960, prvi avto, kombi zastava, pa 1979.

Številni gostje so se zbrali ob gasilskem domu, občane in gasilce pa so nagovorili podžupan Občine Trebnje Blaž Ovnik, predsednik GZ Trebnje Franci Hrovatič in slavnostni govornik, poveljnik GZ Slovenije Zvonko Glažar. Predsednik PGD Marko Kocijančič je na slovesnosti predstavil prehojeno pot in pomembne mejnike društva. »Prvi predsednik je postal Anton Kastelic iz Loga, ki je poleg Jožeta Robide iz Dolenjega Podšumberka daroval tudi zemljišče za gradnjo doma,« je orisal prve začetke nečesa velikega in dodal, da so gasilci že leta 1956 začeli ročni izkop in gradnjo doma. Nabavili so tudi potrebno opremo, tako so prvo brizgalno savica kupili leta 1960, prvi avto, kombi zastava, pa 1979.

Zagorelo po pogrebu

Pozimi 1992 je loške gasilce prizadela velika nesreča. Med pogrebščino po slovesu od prvega predsednika sta se ob večdnevnem kurjenju v dotrajani peči s starim dimnikom vžgala leseni strop in ostrešje. Nesreča je še bolj združila gasilce, saj so povsem prenovili dom, izdelali betonsko ploščo in novo ostrešje. Prvi prapor so razvili po 45 letih, leta 2006 pa so v garažo pripeljali rabljenega citroën jumperja in leta 2007 novo vozilo GV-1. Dom je pozneje dobil še novo fasado in centralno ogrevanje, zadnjo večjo naložbo, gradnjo nadstreška za shrambo orodja, so opravili letos.

Trebnje je ena od od štirih občin Temeniške in Mirnske doline, v kateri deluje 16 od 28 društev s približno 1900-glavo gasilsko množico. FOTOGRAFIJE: Slavko Mirtič

Tudi mladi gasilci imajo veliko srce.

Zasluženo odlikovanje je iz rok poveljnika GZS Zvonka Glažarja (levo) in poveljnika Gasilske regije Dolenjske prejel Andrej Markovič.

Na slovesnosti so podelili številna priznanja, društvene zahvale članom in sponzorjem ter odlikovanja, ki sta jih podelila predsednik Kocijančič in poveljnik Borut Koželj. Priznanje GZ Trebnje lll. stopnje sta prejela Marko Kocijančič in Nikolaj Struna, priznanje l. stopnje pa Borut Koželj in Peter Trunkelj. Visoko odlikovanje, plamenico II. stopnje, je ob jubileju prejelo PGD Log, odlikovanje Gasilske zveze Slovenije III. stopnje pa Andrej Markovič, dolgoletni namestnik predsednika, organizator številnih akcij in projektov ter, ne nazadnje, tudi velik donator društva. Odlikovanje sta podelila Glažar in poveljnik Gasilske regije Dolenjska Andrej Grgovič.

V kulturnem programu je sodelovala gasilska mladina, z vezno besedo pa je slovesnost obogatila Andreja Kocijančič. Ob jubilejnem praznovanju so gasilci pripravili tudi pravo veselico, na kateri je igral Ansambel Gašperja Kavška.