Proslavili s stolpom iz kozarcev penine

V Domu penine Radgonskih goric so konec tedna, ko so rekordno hitro končali trgatev, proslavili 12 let delovanja. Na nepozabnem večeru so ob okušanju vrhunskih penin prvič postavili stolp iz kozarcev penine, s katerim so simbolično nazdravili uspehu in prihodnjim zgodbam.

Stolp iz 81 kozarcev v šestih nadstropjih je ponazoril ekipo Doma penine, ki v ozadju skrbi za uspešno poslovanje, hkrati pa je pomembna povezava s Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Radenci, s katero želijo skupaj nadgrajevati znanje v praksi. Navdih so črpali iz Francije, kjer s peninskim stolpom zaznamujejo posebne dogodke in poroke za večje družbe.

Navdih so črpali iz Francije.

Nekatere penine so narejene le iz grozdja ene same trgatve.

Zgodba o tradiciji

Letos so v središče postavili zlato radgonsko penino, suho, ki jo v Gornji Radgoni po klasični metodi, z vrenjem v steklenicah, pridelujejo že od leta 1852. Na kvasovkah odleži najmanj 24 mesecev, za najžlahtnejše priložnosti pa pridelujejo penine, pri katerih je letnik naveden na etiketi. Take so narejene le iz grozdja ene same trgatve posamičnih najboljših letnikov in so na kvasovkah zorele celo do deset let. Zlata spada med tako imenovana peneča se vina blanc de blanc (belo iz belega), kar pomeni, da je pridelana samo iz chardonnayja. Širok nabor raznovrstnih zlatih penin je nastal zaradi dolgoletne tradicije in kakovostne piramide, na vrhu katere je letošnja šampionka na sejmu Agra – zlata radgonska penina Millésime 2015.

Ker so v družbi Radgonske gorice minuli teden proti preši pospremili še zadnjo prikolico letošnjega pridelka, so v prijetni družbi trgačev in preostalih sodelavcev ter gostov slovesno sklenili ta dogodek. »Zgodbo o tradiciji pišemo naprej!« poudarjajo v Radgonskih goricah in obljubljajo, da bodo letos v Domu penine pripravili še Dolgo noč muzejev, modno revijo s Patricio Pie, Klet strahov, zasaditev najstarejše trte, modre kavčine, martinovanje v Radgoni in ob koncu leta Na zdravje 2025.