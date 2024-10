Pripravite se na zastoje: avtocesta med Vranskim in Blagovico bo zaprta

Od 20. ure danes do 5. ure v ponedeljek zjutraj bo v smeri Ljubljane popolnoma zaprta štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico. Na Darsu pred izvozom Vransko zato pričakujejo zastoje. Ob zapori na območju trojanskih predorov v smeri Maribora so pred dvema tednoma nastali velika gneča in zastoji, tudi na vzporedni regionalni cesti.

Zapora je po pojasnilih Darsa potrebna zaradi vzdrževalnih del v trojanskih predorih, kjer bodo potekali sanacijska dela na betonskih in asfaltnih voziščih, dilatacijah ter redni pregledi objektov in redna vzdrževalna dela.

Obvoz bo po vzporedni regionalni cesti, zaprti bodo tudi uvoz proti Ljubljani na priključku Vransko, oba uvoza in izvoz iz smeri Maribora na priključku Trojane ter izvoz iz smeri Maribora na priključku Blagovica.

Dela tudi na primorki

Ta konec tedna, ko se med drugim začenjajo jesenske počitnice, bo od sobote od 17. ure do nedelje do 22. ure ob tem na odseku primorske avtoceste med Logatcem in Uncem proti Kopru promet v dolžini približno 500 metrov zaradi nujnega popravila vozišča potekal samo po prehitevalnem pasu. Tudi tam lahko nastanejo zastoji.

Ti so možni tudi na območju Ljubljane, in sicer pred delovno zaporo med Kosezami in Brdom proti Kopru, kjer bo promet v soboto med 3.30 in 23. uro na odseku v dolžini približno 600 metrov zaradi vzdrževalnih del potekal samo po prehitevalnem pasu. Zaprt bo tudi izvoz priključka Brdo iz smeri Gorenjske.