Pripravite se na čakanje: to Dars pripravlja za poletje in jesen

Dars letos načrtuje devet novih obsežnejših obnovitvenih del. Med drugim bodo dokončali rekonstrukcijo priključka Leskoškove ceste na ljubljansko severno obvoznico, obnovili del vozišča dolenjske in primorske avtoceste ter del istrske hitre ceste. Nekatera dela se bodo nadaljevala tudi v prihodnje leto, so zapisali na Darsu.

Rekonstrukcija priključka Ljubljana Leskoškova cesta v polni priključek na severni ljubljanski obvoznici je stekla konec lanskega septembra. Dokončanje vseh del je načrtovano do konca novembra.

Dela na severni ljubljanski obvoznici

Poleti bo predvidoma stekla obnova še preostalega odseka severne ljubljanske obvoznice Zadobrova-Šmartinska-Tomačevo. Promet bo med deli urejen po enem smernem vozišču, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje, so zapisali na Darsu. Ostale odseke so obnovili v preteklih letih.

V poletnih mesecih bo stekla tudi obnova vozišča dolenjske avtoceste med Ivančno Gorico in Bičem. Tudi na tem odseku bo promet med deli potekal po polovici avtoceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje.

Obnavljali bodo tudi jeseni

Jeseni je predviden začetek obnove istrske hitre ceste med mednarodnim mejnim prehodom Škofije in razcepom Sermin. Promet bo med deli urejen po polovici hitre ceste, po enem pasu v vsako smer vožnje.

Dars za jesen načrtuje tudi začetek obnove vozišča na odseku vipavske hitre ceste Vogrsko-Šempeter-Vrtojba. Promet bo med deli urejen po polovici hitre ceste, po enem pasu v vsako smer vožnje.

Jeseni se bo predvidoma začela tudi sanacija viaduktov Podmežakla na odseku gorenjske avtoceste Hrušica-Lipce. Večina obnove pa sicer opravljena prihodnje leto. Med deli bo promet urejen po polovici avtoceste, po enem pasu v vsako smer vožnje, saj gre za območje ceste brez odstavnih pasov.

Na gorenjski avtocesti bodo jeseni preplastili tudi vozišče na odseku Lipce-Lesce-Brezje. Promet bo med deli še vedno potekal po dveh, sicer zoženih pasovih v vsako smer vožnje.

Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami bodo nagradili predore in rekonstruirali vozišče ter objekte. Dela bodo trajala vsaj dve gradbeni sezoni, so pojasnili na Darsu. Letos bodo začeli s pripravljalnimi deli, glavna pa bodo opravili prihodnje leto in leta 2024. Promet bo med pripravljalnimi deli urejen po polovici avtoceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje, med glavnimi pa po enem pasu v vsako smer vožnje.

Na odseku pomurske avtoceste med Sv. Jurijem ob Ščavnici in Vučjo vasjo bo do začetka julija predvidoma zaključena obnova cestišča, ki je stekla v začetku maja letos.

Preplastitev vozišča na odseku dolenjske avtoceste med Kronovim in Dobruško vasjo bo stekla predvidoma jeseni. Promet bo med deli urejen po polovici avtoceste, po enem pasu v vsako smer vožnje.

Dars načrtuje tudi obnovo vozne površine na odseku primorske avtoceste med Divačo in Kozino. Dela bodo stekla jeseni, promet pa bo ta čas urejen po polovici avtoceste, po enem pasu v vsako smer vožnje.

Kot so spomnili na Darsu, je poleg naštetih del trenutno v teku tudi obnova nadvoza na Podutiški cesti čez severno ljubljansko obvoznico med priključkoma Ljubljana Šiška in Ljubljana Podutik. Naročnik del je Mestna občina Ljubljana, Dars pa sofinancira obnovo nadvoza.