Pripravite dežnike, prižgan oranžni alarm! To nam je povedal vremenoslovec Gregorčič

Danes se bo od zahoda pooblačilo, le na severovzhodu bo do večera še večinoma sončno. V zahodnih krajih bo proti večeru začelo rahlo deževati. Od srede do petka bo v večjem delu Slovenije občasno deževalo, v sredo popoldne se bodo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji pojavljali tudi močnejši nalivi, je za Slovenske novice sporočil dežurni vremenoslovec Branko Gregorčič.

Močnejši porast hudourniških vodotokov

Za obdobje od srede opoldne do noči na četrtek so vremenoslovci za velik del Slovenije izdali oranžno vremensko opozorilo.

»Večinoma na teh območjih pričakujemo med 50 in 100 mm padavin, nekaj manj pa na severovzhodu države,« pravi Gregorčič in dodaja, da bo glavnina padavin padla v manj kot dvanajstih urah.

Vremenoslovci pričakujejo predvsem močnejši porast hudourniških vodotokov in zastajanje padavinske vode.

FOTO: Zaslonski Posnetek

Meja sneženja se bo spustila na 1500 metrov nadmorske višine

V sredo bodo temperature v notranjosti Slovenije večinoma še med 15 in 18 stopinj C, v četrtek in petek pa le okoli 12. Meja sneženja bo v sredo še nad 2000 m, v četrtek in petek pa se bo približala 1500 m nad morjem.

Deloma jasno vreme od sobote do torka

»V soboto in nedeljo, najverjetneje pa tudi še v ponedeljek in torek pričakujemo deloma jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah. Postopno bo spet nekoliko topleje,« pravi Gregorčič.

Nov dež se bo predvidoma pojavil šele sredi prihodnjega tedna.

Se bo v prvi polovici oktobra ohladilo?

»Kakšne ohladitve v prihodnjem tednu do 13. oktobra zaenkrat ni na vidiku. Jutranje temperature bodo večinoma blizu 10, popoldanske pa med 15 in 19 °C,« kažejo vremenske projekcije.