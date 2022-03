Pripravite dežnike, obeta se celo sneg

Pretekli konec tedna nas je vreme razvajalo z visokimi temperaturami in sončnimi žarki, toda že v prvi polovici tedna ne bo več tako. V torek bodo najnižje jutranje temperature od –2 do 5, ob morju in v krajih z vetrom od 6 do 9 °C. Na Primorskem in Notranjskem se bo zmerno pooblačilo, drugod bo še dokaj sončno. Jugozahodni veter se bo čez dan nekoliko okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na vzhodu do 21 °C.

V sredo se bo povsod pooblačilo. Od jugozahoda bo pričelo deževati, na vzhodu bo padavin malo. Še bo pihal jugozahodnik. V četrtek bo oblačno s padavinami. Ohladilo se bo.

Svež začetek aprila

Do nedelje bo oblačno vreme s pogostimi padavinami. Predvidoma bo po nižinah deževalo, v hribih pa tudi snežilo. Manj padavin bo na vzhodu Slovenije. Vse hladnejše bo. V četrtek bodo dnevne temperature okoli 10, ob koncu tedna pa le okoli 5 °C. Od nedelje naprej bo verjetnost padavin manjša, najverjetneje bo tudi nekaj sonca. Za začetek aprila bo sveže.