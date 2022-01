Pripoved o silni želji po svobodi in miru

Danes zvečer bo na prvem programu TV Slovenija premiera dokumentarnega filma Partizanske smučine Cerkno '45; to je pripoved o pogumu ter silni želji po svobodi in miru.

Režiser Dušan Moravec FOTO: Jože Suhadolnik

Veteran slovenskega dokumentarnega filma Dušan Moravec se podpisuje pod še eno od zanimivih izkušenj, ki jih je zmogel naš narod, naši ljudje. Nekaj dni pred začetkom zimskih olimpijskih iger se bo s svojim dokumentarcem spomnil dogodka, ki je bil edinstven v takratni okupirani Evropi, pred nami se bo ob 21. uri zavrtel film o pravi partizanski zimski olimpijadi, dogodek, ki bi se zlahka uvrstil v svetovno zgodovino smučanja in vojskovanja na smučeh.

Partizansko smučarsko tekmovanje v Cerknem je bilo namreč še kako odmeven in za tiste čase enkraten športni dogodek, ki se ga je 20. in 21. januarja 1945 udeležilo več kot 40 partizanov, ti pa so tekmovali v veleslalomu, patruljnem teku in skokih. Dogodek se je razplamtel v osvobojenem partizanskem Cerknem, ki je bilo v času tekem, in sicer v krogu 80 kilometrov, obdano s 15.000 pripadniki nemških in drugih sovražnih enot, pa si je tekmovanje kljub temu ogledalo več kot 1000 gledalcev. Številni so prvič videli skoke.

Res se je zgodilo, bil sem tam! Jožef Bavcon, gledalec: »En lep sončen dan na osvobojenem ozemlju je bil to. Če bi danes bral o tem, ne vem, če bi verjel. Ob stalnem napadanju Nemcev in domobrancev ... A se je res zgodilo; bil sem tam.«

»Takrat se je namreč že čutilo, da se bliža konec vojne,« nam je tik pred premiero povedal režiser Dušan Moravec. »In ne nazadnje je bil to eden najbolj pametnih pristopov, kako brez orožja demoralizirati sovražnika.« Ter ga na pacifističen način dokončno dotolči. Udeležili so se ga tisti, ki so prišli ravno iz gozdov, in to v odlični formi.

»Okupatorju se je moralo ob takšnem dogodku gotovo mešati,« je nadaljeval sogovornik. Partizanska olimpijada v Cerknem je namreč potekala ob zvokih strašljivega bobnenja, saj je nedaleč stran potekala pomembna bitka na Trnovski planoti. Bila je godba, v občinstvu pa so bili tudi predstavniki ruske, angleške in ameriške misije. Ker je legendarni Rudi Finžgar s smučmi poletel najdlje, 35 metrov, je dobil od tujih gostov specialno brzostrelko za nagrado.

Neverjetno vzdušje Martin Urh, tekmovalec: "Vzdušje je bilo prav neverjetno, od domačinov in od nas partizanov, tekmovalcev. Vsi smo dobili angleške uniforme, smo bili pravi gospodje, vsak dan smo dobili tudi hlebček kruha, kako je bilo to imenitno!"

V filmu bomo lahko spremljali pripovedi udeležencev tekmovanja, gledalcev in strokovnjakov s področja vojskovanja na smučeh. Dušan Moravec je še pravi čas posnel tri nastopajoče ter trojico živih prič.

Prav tako je v filmu prikazano bogato slikovno gradivo ter nekateri do zdaj še neznani dokumenti, ki izpričujejo, kako je potekalo tekmovanje.