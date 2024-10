Primož Roglič postaja slovenski športnik z največ različnimi obeležji in po tem podoben kakšnim drugim svetovnim zvezdnikom. Včeraj so namreč v Kisovcu uradno predali v uporabo kolesarsko stezo z njegovim imenom, ki v dolžini približno 10 kilometrov poteka od zagorske železniške postaje do naselja Orehovica, in park, poimenovan po njem. Ta leži ob izvozu z glavne regionalne ceste Kisovec–Izlake proti naselju, kjer živi in kjer ima starše. Gradnja je trajala dve leti. Postaja slovenski športnik z največ različnimi obeležji. FOTO: Črt Piksi Steza, katere gradnja je trajala dve leti, je bila s...