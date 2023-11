Primorski tiktoker v priporu: 11 poskusov in šestih dokončanih kaznivih dejanj ga sumijo

Pedofilski škandal, ki so ga septembra razkrile Slovenske novice, se je z družbenega omrežja tiktok preselil v hram pravice. Tiktoker Irenej Bizjak - Vegan iz naselja pri Ajdovščini se je med pretočnim oddajanjem v četrtek zgodaj popoldne poslovil od gledalcev z obljubo, da se v živo spet vklopi ob petih popoldne. A pred tem so 27-letnika možje v modrem že aretirali. Predsednik Okrožnega sodišča v Novi Gorici je potrdil informacijo Slovenskih novic, da so domnevnega napeljevalca deklic k spolnim dejanjem v četrtek zvečer priprli. V priporu »V zvezi z vašim novinarskim vprašanjem vam sporočam...