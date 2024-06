Primite se za denarnice: T-2 in Telemach dražita. In to ne malo ...

»Ob nenehnih investicijah v razvoj se soočamo s spremenjenimi tržnimi razmerami, zato bomo s 1. 8. 2024 prilagodili cenik in splošne pogoje poslovanja«, so sporočili iz Telemacha. Kot je razvidno iz njihove spletne strani, se bodo mesečne naročnine za pakete VEČ z avgustom podražile za 1 evro. Prav tako se paketom EON in ostalim starejšim paketom za fiksne storitve mesečna naročnina zviša za 2 evra.

Nove cene pri Telemachu FOTO: Zaslonski Posnetek

So pa dodali, da bodo s 1. julijem v vseh mobilnih paketih VEČ povečali količino prenosa podatkov v EU/EAA ter v paketu VEČ julija in avgusta 2024 podvojili količino prenosa podatkov v Sloveniji. Naročnikom fiksnih paketov EON pa bodo od 1. julija do konca leta 2024 brez doplačila nudili dodatne pakete, in sicer za EON Light paketa VOYO in/ali CineStar TV Premiere, za EON Full paket VOYO ter za EON Premium paketa Pink in Balkan.

Draži tudi T-2

Naročnike obveščajo, da s 1. julijem 2024 vsem naročnikom mobilnih paketov izboljšujejo uporabniško izkušnjo z dostopom do 5G omrežja v nacionalnem gostovanju pri A1. Prav tako bodo s 1. avgustom 2024 povečali količino prenosa mobilnih podatkov v EU, napovedujejo pa tudi spremembo cenika storitev, ki bo začel veljati z omenjenim datumom. Nove cene mesečnih naročnin bodo veljale tako za pakete iz aktualne ponudbe za rezidenčne uporabnike, kot tudi za starejše naročniške pakete, naročnino samostojnega interneta, dodatnih TV storitev in nekatere ostale storitve.

Podražitve T-2 FOTO: Zaslonski Posnetek

Podražitve T-2 FOTO: Zaslonski Posnetek

Podražitve T-2 FOTO: Zaslonski Posnetek

Sprememba cen telekomunikacijskih storitev je posledica redne uskladitve cen s stroški poslovanja glede na rast indeksa cen življenjskih potrebščin, višjih stroškov dela, uporabe programskih pravic in spremljajočih naložbenih aktivnosti družbe T-2 v širitev in nadgradnjo omrežja, ki zagotavljajo razvoj naprednih storitev in neprestano posodabljanje infrastrukture, so zapisali.