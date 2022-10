Primc ob vložitvi pobude za referendum: Slovenija je pokazala, da spoštuje mamo in očeta

Predstavniki koalicije Za otroke gre! so danes v DZ vložili pobudo za razpis zakonodajnega referenduma o nedavno sprejetih spremembah družinskega zakonika. Kot zatrjujejo, so zbrali 30.600 podpisov. Če bo DZ sprejel sklep o nedopustnosti referenduma na omenjeni zakon, pa napovedujejo pritožbo na ustavno sodišče.

Državni svet je prav danes s 17 glasovi proti 11 izglasoval odložilni veto na spremembe družinskega zakonika. DZ bo tako moral o njem odločati znova, tokrat z večino glasov vseh poslancev, torej najmanj 48.

Po besedah predstavnika koalicije Za otroke gre! Aleša Primca je pobudnikom referenduma omenjeno število podpisov uspelo zbrati v sedmih dneh, s čimer da je Slovenija »pokazala, da spoštuje mamo in očeta, materinstvo in očetovstvo in da želi, da tudi država spoštuje materinstvo in očetovstvo«. Predstavnica Metka Zevnik pa je v izjavi za medije ocenila, da so zbrani podpisi jasen dokaz, da je »družina v srcu slovenskega naroda«.

Spremembe družinskega zakonika, ki jih je DZ prejšnji teden potrdil z 48 glasovi za in 29 proti, namreč sledi odločitvi ustavnega sodišča iz julija letos, s katero je to istospolnim partnerjem omogočilo sklenitev zakonske zveze in posvojitev otrok. Ustavno sodišče je ob tem DZ naložilo, da neustavnost odpravi v šestih mesecih.

Če je referendumska pobuda vložena v skladu z zakonom, ima sicer predsednica DZ sedem dni časa, da določi rok, v katerem se zbirajo podpisi volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma. DZ referendum razpiše, če pobudnik predloži podpise podpore najmanj 40.000 volivcev.

Bo DZ izglasoval sklep o nedopustnosti referenduma?

Pričakovati je sicer, da bo še pred tem DZ izglasoval sklep o nedopustnosti referenduma. To lahko stori v 14 dneh od vložitve podpisov pod referendumsko pobudo. Ustava namreč v 90. členu določa, da zakonodajnega referenduma med drugim ni možno razpisati o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost.

Mesec: Referendum o spremembah družinskega zakonika je protiustaven

Minister za delo Luka Mesec je glede vložene pobude za zakonodajni referendum o spremembah družinskega zakonika in vloženem vetu državnega sveta poudaril, da spremembe v skladu z odločbo ustavnega sodišče samo odpravljajo diskriminacijo istospolnih parov. Referendum o omenjenem zakonu bi bil tako po njegovih besedah protiustaven. Spremembe zakonika po njegovih zagotovilih nikomur ničesar ne jemljejo, družine v Sloveniji bodo po tem, ko bodo spremembe preživele veto DS, takšne kot do zdaj, le da bo istospolnim parom omogočena posvojitev otrok.