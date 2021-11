Priljubljenega ortopeda odpustili, pacienti spet na slabšem

Ortoped in kirurg Danijel Bešič Loredan, ki je v novogoriški bolnišnici, kjer je vodil ortopedski oddelek, delal v ambulanti in operiral, je po poročanju Dela prejel izredno odpoved delovnega razmerja. Bešič Loredan je operiral svoje paciente, čeprav je vodstvo zahtevalo, da preneha, ker je zdaj na programu le covid, prav tako pa ni želel, da se njegovi bolniki zaradi širjenja kapacitet za covidne potrebe premeščajo.

Poleg izredne odpovedi je prejel še prepoved dela. V bolnišnici je po poročanju Dela moral pustiti tri ljudi, ki jih je operiral, pa čeprav je zanje vajen poskrbeti do konca zdravljenja. »Vem le, da so jih premestili v neprimerne prostore,« je Bešič Loredan dejal za Delo in dodal, da ni njegov problem, če v bolnišnici niso znali pripraviti prave strategije spopadanja z epidemijo covida 19, čeprav so vsi napovedovali težko jesen.

Kot piše Delo, Bešič Loredan ni želel premestiti svojega oddelka na poletažo, ker »pomeni neposredno nevarnost za zdravje hospitaliziranih pacientov na oddelku in zavestno odločitev za malomarno zdravljenje«. Dodal je, da je v novi stavbi nekaj poletaž povsem praznih in da bi se lahko tam uredile dodatne covidne postelje.

Strokovna direktorica novogoriške bolnišnice Dunja Savnik Winkler je za Delo potrdila, da je ortoped kršil delovne obveznosti in da postopek še ni zaključen. Po njenih besedah ni upošteval sklepa o takojšni premestitvi ortopedskih pacientov, da je na oddelek sprejel pacienta z nenujnim operativnim posegom in da je nekaj pacientov, ki so bili sposobni za premestitev, neutemeljeno zadržal na oddelku.

Ob vsem tem bodo zaradi odhoda zdravnika spet na slabšem pacienti.