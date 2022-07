Tudi letošnje poletje bo, kot kaže, eno najtoplejših od začetka meritev. Povprečna junijska temperatura je bila v Sloveniji tretja najvišja doslej, od povprečja pa je bilo toplejših že kar 13 zadnjih junijev zapored. Še vedno sicer velja, da je bilo pri nas najbolj vroče poletje 2003, sledijo poletja 2019, 2017 in 2021, končni rezultat bo dal avgust, zato napovedi o najbolj vročem poletju do zdaj še niso na mestu. To seveda pomeni, da so vremenski ekstremi še bolj izraziti. Suša, ki jo imamo trenutno, bi bila lahko najhujša v zadnjih 50 letih, neurja postajajo vse bolj silovita in uničujoča,...