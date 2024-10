Planinec zlomil oba gležnja, gorski reševalci: »Opozarjamo! Razmere v gorah so zaradi vremena zahtevne«

Gorski reševalci niti jeseni ne počivajo. Njihova vloga je tudi v hladnih dneh nepogrešljiva, saj nudijo pomoč pri različnih vrstah nesreč, do katerih pride v gorah, kot so padci, zdrsi, izgube orientacije, poškodbe ali bolezenska stanja. Tako je bilo tudi v noči s četrtka, 24. oktobra, na petek.

»Za marsikoga je bila noč mirna, mi pa smo tokrat spali nekoliko manj,« je zapisano na facebooku Gorske reševalne zveze Slovenije.

Gorska reševalna služba Celje je ponoči pomagala skupini pohodnic na območju Turskega žleba.

»Štiri pohodnice tujega državljanstva so se namenile na bivak pod Skuto. V Turskem žlebu jih je ujela noč, tudi planinsko pot so zgrešile. Slabo opremljene in premalo izkušene za takšno pot, so se odločile poklicati na 112 - edina pametna odločitev ta dan,« je zapisano v objavi.

»Varovane na kratki vrvi smo jih pospremili do Okrešlja, kjer smo jim nudili malo okrepčila. Za tem smo se odpravili v dolino, kamor smo prispeli okrog ene ure zjutraj.«

Tudi v Kamniku pestro

Reševalci Društva Gorske reševalne službe Kamnik in Gorske reševalne službe Ljubljana pa so isto noč nudili pomoč planincu, ki je obiskal planino Korošica v Kamniško-Savinjskih Alpah.

»Planinec je pri padcu utrpel zlom obeh gležnjev in prebil arkado, hkrati je občutil bolečine v prsih in trebuhu. Poškodovanca smo na kraju nesreče oskrbeli in ga prenesli v dolino, kjer smo ga predali službi NMP Kamnik,« so pojasnili reševalci.

Na spletu so zapisali naslednje opozorilo: