Prihajajo plohe in nevihte, ne pozabite dežnika

Danes vremenoslovci napovedujejo pretežno jasno vreme. Popoldne in zvečer lahko v gorskem svetu nastane kakšna ploha, lahko tudi zagrmi. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 °C, je zapisano na straneh Agencije RS za okolje.

Jutri večji del dneva pričakujejo sončno vreme, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in zvečer bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na petek. Vmes bodo nastala krajevna neurja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 29 do 34 °C.

Kako bo drugod

V sosednjih pokrajinah bo danes pretežno jasno, popoldne bo v Alpah nastalo nekaj ploh in neviht.

Tudi jutri bo vztrajalo večinoma sončno vreme, popoldne bodo v krajih severno in zahodno od nas krajevne plohe in nevihte, ki se bodo širile proti jugu in zahodu. V petek in soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.