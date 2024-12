Prihajajo božičnice! Preverite, kje bodo letos izplačali najvišje

Konec leta prinaša božičnice in nagrade za poslovno uspešnost v številnih slovenskih podjetjih, pri čemer so farmacevtska podjetja tradicionalno med najradodarnejšimi. Letos bodo zaposleni v Leku, Krki, Novartisu, Telekomu Slovenije in drugih prejeli občutne finančne nagrade, ki odražajo uspešnost poslovanja, je poročal 24ur.

Lek, Krka in Novartis vodijo v farmaciji

V Leku bodo 15. decembra izplačali božičnico v višini 2000 evrov bruto, kar je 250 evrov več kot lani. Prav tako jo bodo prejeli agencijski sodelavci. Poleg tega imajo zaposleni v Leku pravico do dodatnih nagrad za delovno in poslovno uspešnost, odvisno od dosežkov posameznika in družbe.

Krka bo 19. decembra izplačala božičnico v višini 2343,07 evra bruto, kar je več kot lani. Poleg tega dvakrat letno izplačujejo nagrade za uspešnost v odstotku plače zaposlenih, ki je enak za vse.

V Novartisu bo božičnica letos znašala kar 2400 evrov bruto, kar je več kot v preteklih letih.

Telekomunikacije: Telekom Slovenije v ospredju

Telekom Slovenije bo izplačal božičnico v višini 2343,07 evra bruto, kar temelji na povprečni mesečni plači v Sloveniji. Tudi A1 Slovenija in Telemach načrtujeta nagrade, vendar podrobnosti še niso razkrili.

Energetika in avtomobilska industrija

Petrol bo zaposlenim 13. decembra izplačal 1700 evrov bruto, skupaj z marčevskim regresom pa bodo zaposleni letos prejeli 3550 evrov bruto dodatnih izplačil. V podjetju Eles bo božičnica znašala najmanj 1400 evrov bruto, podobno kot lani.

V Goodyear Slovenija bodo zaposleni decembra prejeli 1000 evrov bruto nagrade, aprila pa je bil že izplačan visok regres.

Tako je pri trgovcih

V Spar Slovenija bo povprečna božičnica znašala 548 evrov bruto, z dodatnimi nagradami za osebne dosežke pa bo nagradni sklad dosegel 3,5 milijona evrov. Hofer in Lidl bosta izplačala nagrado v višini 400 evrov bruto, pri čemer bo pri Lidlu izplačilo na vrednostni kartici.

Zavarovalništvo in bančništvo

Zavarovalnica Sava bo izplačala božičnico v višini 2161,89 evra, Generali pa 40 odstotkov povprečne novembrske plače. OTP banka bo zaposlenim izplačala 1540 evrov bruto nagrade.

Daleč najvišje

Podjetje Datalab bo zaposlenim izplačalo povprečno 4900 evrov bruto nagrade, kar je daleč največ med analiziranimi podjetji.

Nagrade za poslovno uspešnost do višine povprečne slovenske plače so oproščene dohodnine, kar omogoča večji neto prejemek za zaposlene.