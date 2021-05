Prihaja predvidoma 96.170 odmerkov cepiv

V prihodnjem tednu v Sloveniji pričakujejo dobave vseh štirih cepiv proti covidu 19. Pfizer in Biontech bosta dostavila 59.670 odmerkov cepiva, Moderna 14.400, AstraZeneca 14.900 in Johnson & Johnson 7200 odmerkov, so za STA pojasnili na NIJZ. Skupaj bo 96.170 odmerkov. Na NIJZ so iz cepilnih centrov prejeli za 126.742 odmerkov naročil.V prihodnjem tednu bo prvemu odmerku namenjenih 72.270 odmerkov cepiv, za druge odmerke pa bodo razdelili 39.200 odmerkov.NIJZ pravi, da imajo trenutno v skladiščih 23.100 odmerkov cepiva AstraZeneca, ki je namenjeno za dugo cepljenje v tednu od 24. maja naprej.Prihodnji torek bodo na cepilna mesta razporedili približno 111.470 odmerkov, in sicer 6000 odmerkov cepiva Johnson & Johnsona, 21.400 odmerkov cepiva Moderne, 24.400 odmerkov cepiva AstraZenece in 59.670 odmerkov cepiva proizvajalcev Pfizer in Biontech.Cepljenje poteka v skladu s priporočili, kjer so predvidene tudi določene skupine, ki se cepijo z določenim cepivom. Cepiva mRNA (Pfizer in Biontech ter Moderna) so namenjena starejšim od 50 let, posebej ranljivim kroničnim bolnikom ne glede na starost in nosečnicam, nato pa drugim prebivalcem, če je cepivo na voljo. Vektorska cepiva (AstraZeneca in Johnson & Johnson) so namenjena starejšim od 50 let in preostalim prebivalcem po vrstnem redu v skladu s strategijo cepljenja.