Novost na vladnem semaforju: to nas čaka tudi v zeleni fazi

V četrtek je bilo 3961-PCR testov (pozitivnih 471 oziroma 11,9 odstotka – za primerjavo: prejšnji četrtek je bil delež pozitivnih 15,1). Tako majhnega deleža pozitivnih ni bilo že od oktobra lani, ko se je začel tretji val. Opravili so tudi 30.209 hitrih testiranj (podatka o pozitivnih ni), kažejo podatki covid 19 sledilnika.Število aktivnih primerov je padlo za 478 na 8155. Umrlo je še šest ljudi. V bolnišnicah se zdravi 443 covidnih pacientov, od tega 125 na intenzivnih oddelkih. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je 466.V zadnjem času se epidemija umirja, po vladnem semaforju smo tudi uradno v rumeni fazi.Vlada je dopolnila semafor tako, da se ohranja pogoj PCT (sproščanja veljajo samo za prebolevnike, cepljene ali tiste, ki predložijo negativen test) tudi v zeleni fazi, ki jo bomo dosegli, ko bo število okužb padlo pod 300. Po nekaterih napovedih bi se to lahko zgodilo že konec maja. Spremenjeni semafor sproščanja ukrepov za zeleno fazo predvideva odpravo omejitev po vsej državi, ostaja pa prepoved obratovanja barov in diskotek. Še naprej bo veljal pogoj PCT, za katere dejavnosti, sicer ni natančneje navedeno. Prav tako bodo še naprej veljali splošni higienski ukrepi.Glede na aktualizirani vladni semafor sproščanja ukrepov se s ponedeljkom spet v celoti odpirajo srednje šole in fakultete, na javnih površinah se bo lahko od sobote družilo do največ 50 ljudi. Z današnjim dnem so sprostili kulturne dejavnosti, in sicer ob pogoju, da imajo udeleženci prireditev potrdilo PCT. Dodaten pogoj v kulturni dejavnosti je še do največ 50-odstotna zasedenost sedišč.S ponedeljkom se sproščajo tudi športne prireditve, prav tako ob pogoju, da imajo udeleženci potrdilo o PCT. Dodaten pogoj je, da je zasedenih največ 50 odstotkov sedišč. Sproščajo se tudi turistične namestitve, kjer je prav tako pogoj, da imajo udeleženci potrdilo o PCT.